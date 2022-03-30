新华社纽约3月29日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基29日表示，在土耳其伊斯坦布尔举行的乌俄新一轮谈判所释放的信号是积极的。俄罗斯总统普京29日与法国总统马克龙通电话，双方继续就乌克兰局势交换意见，其中包括当天的俄乌新一轮谈判。

——泽连斯基29日晚在社交媒体发表视频讲话时说，乌俄新一轮谈判所释放的信号是积极的。但乌方清楚所有的风险，认为没有理由相信俄方谈判代表的言论，“只有具体的结果才是可信的”。

——据克里姆林宫网站消息，普京在同马克龙通电话时详细介绍俄军为提供紧急人道主义援助和确保平民安全撤离所采取的措施。双方还谈到俄方决定向包括欧盟国家在内的一些国家供应天然气时改用卢布结算的有关问题。据法国媒体援引法国总统府的消息，马克龙在通话中向普京提出撤离乌克兰东南部港口城市马里乌波尔的居民，俄方表示将对此“予以考虑”后再做回应。

——据德国联邦政府发表的声明，德国总理朔尔茨、美国总统拜登、法国总统马克龙、英国首相约翰逊和意大利总理德拉吉29日举行电话会议。五国领导人同意维持对俄罗斯的高压制裁措施，继续积极向乌克兰提供援助，呼吁尽快停火并通过外交手段解决冲突。五国呼吁俄罗斯允许紧急人道主义援助进入乌克兰，并建立有效的人道主义走廊。五国领导人还讨论了能源安全和能源价格问题。

——乌克兰内务部29日晚在社交媒体发表声明说，俄军当天向尼古拉耶夫州政府大楼发动导弹袭击，造成12人死亡、33人受伤。这座9层办公大楼的中间部位损毁严重，乌国家紧急情况局工作人员已从废墟中救出18人，搜救工作仍在进行。（参与记者：李东旭、耿鹏宇、李超、徐永春、邓仙来）

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