郭晓爽

中国的茶文化源远流长，唐代陆羽所著《茶经》曾记载：“茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公。”千百年来，茶文化不仅在中国得到传承和发展，在欧洲的历史文化中也占据了一席之地。从简·奥斯汀《傲慢与偏见》中的茶会，到盖斯凯尔夫人《克兰福德镇》里的茶店，再到海涅笔下的《他们在茶桌旁相聚》，自引入欧洲后，茶便成为人们喜爱的日常饮品，在各地衍变出不同的饮茶文化。

德国北部的东弗里斯兰地区便有着独特的茶文化。根据德国茶叶和草药茶协会2021年报告显示，东弗里斯兰以每年人均300升的饮茶量，成为全球人均茶叶消费数量最高的地区之一，这一数字远远超过德国人年平均消费的70升。2016年，东弗里斯兰茶文化被列入德国全国非物质文化遗产名录。在以咖啡为主要日常饮品的德国，东弗里斯兰的茶文化是如何形成的？为探寻该地区成为德国茶叶消费冠军的原因，我决定造访东弗里斯兰。

“茶的世界”

东弗里斯兰的人口密度较低，没有大型机场，乘坐火车是最适宜的选择。从杜塞尔多夫启程，途经明斯特，大概3个小时就能到达。这里河道纵横，岸边停靠着复古的帆船和游艇，风光旖旎、闲适惬意，这样的地理条件在一定程度上影响了当地的文化习俗。普遍认为，茶叶于1610年由荷兰首先引入欧洲，东弗里斯兰船队与荷兰东印度公司签订合同，将第一杯茶带回德国，并在100年后成为当地的头号饮品。从17世纪开始，茶叶和饮茶活动逐渐融入东弗里斯兰的历史，并成为传统的一部分。

位于诺登小镇的东弗里斯兰茶叶博物馆常设展览“茶的世界”，从茶史、饮茶风俗、茶具等方面展现了当地独特的茶文化，成为我此行的目的地。

在抵达欧洲后的几十年里，茶叶被当做能够治愈疾病的神奇药物。从18世纪开始，饮茶风潮逐渐在东弗里斯兰地区流行开来。这一时期，欧洲各国积极开展茶叶贸易，大量茶叶涌入欧洲市场，供应的增加使价格下跌，普通民众也有能力加入消费的行列。茶叶博物馆的专家塞布丽娜·罗斯介绍，在中世纪，当地水质较差，无法直接饮用，而红茶味道浓郁，可以多次冲泡，价格也经济实惠，令低收入者喜爱不已。由此，茶叶取代原本占据主导地位的啤酒，成为当地居民的日常饮品。为媲美啤酒的营养价值，人们在茶中加入糖和奶油。无论是日后的咖啡热潮，还是战争期间的茶叶短缺，都没能减少东弗里斯兰人对茶的热爱。时至今日，饮茶已成为当地的文化习俗之一。

除了记录当地茶文化的发展历史，博物馆每周都进行多场茶道表演。东弗里斯兰的饮茶仪式很“精致”：茶艺师先将茶壶用热水温热，保持壶温，再用小勺精确计量取茶，注入热水后用烛台对茶壶保温加热，喝茶时用金属筛子过滤茶水。东弗里斯兰茶道的特别之处在于先将大块冰糖放入茶杯，再倒入茶水冲泡，冰糖在热水激发下发出碎裂的声响。最后取少许奶油逆时针沿杯壁淋下，乳白的奶油先沉入褐色茶汤底部，渐渐上升至茶水表面，绽开白色云朵。通常，当地人喝茶并不搅拌，于是每口的味道都不一样——最先尝到浓茶的苦与涩，但当冰糖和奶油的香甜从杯底涌出，茶水温润的口感便萦绕齿间。奶油的润、浓茶的苦和冰糖的甜交织融合，宛如一支由技艺精湛的管弦乐队合奏出的缤纷交响。

东弗里斯兰的茶叶和佐茶食品极具代表性。与国内温润淡雅的茶汤不同，东弗里斯兰茶的味道更加馥郁浓厚，被誉为“黑色黄金”。这种茶只在德国生产，由多种茶叶按照不同配比调制而成，大部分含有阿萨姆红茶。1806年，约翰·本廷在莱尔的杂货店调制出第一批被后世认为“正宗”的东弗里斯兰茶，这种碎片状的混合茶再次降低了茶叶成本。当地茶点则一般以含有奶制品的面食为主，比如黄油蛋糕、华夫饼、奶酪三明治、苹果塔或覆盆子酱蛋糕等。

“世界尽在一杯茶中”

正如德国作家克里斯托弗·彼得斯在《那美妙的苦味》中的评价，“没有哪种饮料比茶更适合让人进入安静的沉思和无限的遐想状态”。茶叶不仅是许多人的生活必需品，也是重要的精神食粮。罗斯说：“东弗里斯兰居民一天的安排由茶引导，每天喝茶两到四次很常见，他们起床就要喝早茶，早餐时要饮早餐茶，此外还有上午茶、下午茶、晚餐茶和晚茶。”

博物馆茶具厅陈列着各式各样的茶壶、茶杯和茶碟，展示出东弗里斯兰不同历史时期茶文化的演变和发展。带柄小瓷杯、绘有精美图案的茶壶、茶匙、滤匙、奶盅瓶、糖罐和加热烛台，一件件茶具反映着当地的生活习惯及审美爱好。基于德国饮茶习惯，当地人使用的器具也别具特色，通常绘有精致的鲜花图案，大多为玫瑰花。在德语中，很多与茶有关的短语都来自东弗里斯兰，例如“东弗里斯兰玫瑰”，便特指带有玫瑰图案的茶具。此外，东弗里斯兰当地盛产的白蓝彩釉瓷质茶具也多有展出。中国瓷器在欧洲掀起了流行风潮，来自中国的瓷器融入并影响着欧洲的饮食文化，同时促进了当地仿制乃至自创瓷业的发展。

自传入欧洲以来，茶叶改变欧洲人饮食方式的进程一直延续到今天。博物馆特展“世界尽在一杯茶中”详细介绍了中国、英国、土耳其、阿根廷等国的12种茶文化。同一片绿叶在各地衍生出不同饮法，不同国家和地区的人民结合当地文化，又发展出不同的茶文化形态。无论是东亚地区的清茶饮法，还是欧美地区加奶加糖的习惯，都反映出不同民族、不同地区多元的饮食习惯和文化特色。一片小小的茶叶，连缀起不同文化相互交融的历史图景。

当前，珍珠奶茶是东方茶文化在世界引起的最新风潮。这种在海外被称为“泡泡茶”的饮品出现在许多德国城市。在慕尼黑，同一个街区林立着不同品牌的奶茶店，门前排起的长队中多是本地年轻人，恍如几个世纪前欧洲街头抢购茶叶的场景重现。回顾几百年来的交流史，中国和德国的茶文化既各有特色，又相互关联。伴随茶叶输往世界不同地区，新的茶文化形态也纷纷出现。从清饮冲泡到奶茶调饮，从充满东方情调的纹理到具有当地特色的图案，从茶叶到茶具，东西方文化交流的历史痕迹在一杯杯茶里得到见证。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)