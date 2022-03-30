新华社联合国3月28日电 中国常驻联合国副代表戴兵28日在联合国安理会审议苏丹局势时发言，呼吁尽快解除对苏丹的制裁。

戴兵说，联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团撤出后，苏丹当局承担着保护平民的主要责任。加强苏丹当局安全能力建设迫在眉睫。武器禁运对苏丹安全能力建设产生消极影响，安理会应及时根据形势变化调整制裁措施。上个月通过的第2620号决议要求今年8月31日前制定调整对苏丹制裁的基准。中方希望上述决议要求得到切实执行。

戴兵指出，单边制裁是苏丹发展的“拦路虎”。单边制裁往往解决不了问题，却会制造出新的麻烦，加剧粮食、能源、经济危机，伤及苏丹民生，引发新的人道后果。希望有关国家改变动辄对他国制裁施压的霸道逻辑，多做平等待人、合作共赢的事。

戴兵说，苏丹当前通货膨胀严重、就业机会减少、民众收入降低，为和平安全带来不稳定因素。中方欢迎苏丹当局为改善经济所作努力。然而，在苏丹民众最需要帮助的时候，部分国家和国际组织却暂停国际援助，这显然无助于苏丹走出当前困境。中方呼吁联合国苏丹过渡时期综合援助团根据授权积极动员对苏丹的经济和发展援助。

戴兵表示，苏丹政治过渡近期遭遇挑战，但继续朝正确方向前进。国际社会应保持必要耐心，多做有益于苏丹团结稳定的事，避免人为制造分裂。苏丹主权委员会表示将继续致力于组建平民政府，完成过渡期各项任务，并同有关政治派别开展对话。国际社会对此应予充分鼓励。国际社会斡旋努力要充分尊重苏丹的主权和主导权，重在协助苏丹各方通过对话解决分歧，避免选边站队。实现民主的方式是多元的，没有也不应有固定模式。国际社会要支持苏丹探索符合本国国情的发展道路，避免强加外部解决方案。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 16 版）

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