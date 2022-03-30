本报记者 孙广勇

走进欧帕家的果园，一排排整齐的榴莲树上挂着拳头大小的果实，树下看不到一棵杂草，细细的水管在进行滴灌。“榴莲特别娇气，怕热、怕旱、怕涝、怕虫，果农像养育孩子一样照顾榴莲树，挂果后大约4个月成熟，每棵树收获几十个榴莲。”欧帕说。

欧帕是泰国巴真府农业协会主席。“这里背靠考艾山脉，土地富饶、水质清澈、气候适宜，种植的榴莲品质很高。巴真府的榴莲在果园的收购价就高达每公斤150泰铢（约合28元人民币）。完全不用担心卖不出去，因为味道很好。”欧帕提起榴莲就眉飞色舞，“你看，我们的榴莲还通过了地理标志（GI）注册，确保产自巴真。”

泰国东部包括巴真、罗勇、尖竹汶等7个府，是该国最重要的水果种植区。泰国副总理兼商业部部长朱林近日表示，预计2022年泰国水果产量将超过540万吨，同比增长13%，仅榴莲产量就将达74万吨。

泰国农业经济办公室秘书长尚塔农表示，泰国水果委员会将工作重点放在质量管理上，通过府级农产品问题解决委员会，各府将每种产品的信息用于水果综合管理中，包括量化管理强调供需平衡，将产量与市场需求联系起来。此外，地方政府、私营部门和农民一同合作管理控制水果质量，扩大水果出口。

为推动泰国水果走向世界，泰国商业部、农业和合作社部共同开展“优质农产品开拓海外市场”项目，通过国外在线销售渠道出口高质量产品，力争疫情过后得以迅速恢复潜在市场份额。未来，泰国将增加新鲜水果、干果等的出口力度，并组织泰国水果展销活动，力求将出口增长保持在一定的水平。

据泰国商业部预计，今年泰国水果产量的70%将出口国际市场，中国依然是最大的出口市场。2021年，泰国水果对华出口约220万吨，出口额达1630亿泰铢。朱林表示，希望今年进一步增加对中国市场的水果出口，“泰国农业人口约占总人口的一半。中国是泰国重要贸易伙伴，尤其是农产品和水果。通过加强国际合作，泰国农民可以增加收入，让更多农业人口走向富裕。”

泰国对华水果出口主要通过海运和陆路运输，中老铁路的开通为物流带来新机遇。泰国农业和合作社部部长顾问阿隆功表示，通过中老铁路运输农产品能有效降低运输成本。为了保证出口品质，泰国商业部要求水果出口商备好“三证”，即检疫证明、新冠病毒检测证书以及灭菌证明。此外，泰国商业部、农业和合作社部决定，在“三证”基础上采取相关联防机制，从果园采摘前14天就启动相关保障措施，确保水果出口从运输、分拣、包装到装车全过程各个环节都做好疫情防控。自2022年2月1日起，泰国国家农产品及食品标准局与农业科技厅在22种出口水果上试点启用植物检疫电子认证系统，水果贸易商利用该系统可以轻松获取相关认证材料，为泰国农产品和食品出口创造更多便利。

为提升泰国水果在中国市场的知名度和销量，泰国商业部推动在中国多个城市举办了“泰国水果黄金月”“泰国顶级品牌”等宣传活动。“泰中在农产品领域有着广阔的合作前景。中国连续9年保持泰国第一大贸易伙伴，希望继续挖掘两国在经贸领域的投资合作新机遇，把更多泰国农产品推向中国市场，让中国大众吃上健康优质的泰国食品。”朱林说。

（本报曼谷3月29日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 16 版）

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