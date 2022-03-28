新华社加德满都3月27日电 当地时间3月27日，国务委员兼外长王毅在加德满都会见尼共（联合马列）主席奥利。

王毅说，你是中国人民的老朋友。2019年你担任总理时，习近平主席对尼进行历史性访问，取得重要成果，引领两国关系迈上新台阶。双方以此为指引，扎实推进合作，携手抗击疫情，助力尼复苏发展，为尼人民带来了实实在在的好处。

王毅表示，中尼是永远的朋友和伙伴，中方珍视两国传统友谊，从不干涉尼内政，始终奉行对尼友好政策。作为尼泊尔的友好邻邦和可靠伙伴，中方真诚希望尼保持社会和政治稳定，将继续坚定支持尼维护国家主权和民族尊严、探索符合自身国情的发展道路、坚持独立自主的内外政策。

奥利表示，尼中地理相近、人文相亲，两国友好有着悠久历史。衷心感谢中方毫无保留支持尼维护主权、独立和领土完整，为尼经济社会发展和抗击疫情提供无私帮助。尼将坚定奉行一个中国政策，落实好习近平主席访尼成果，扎实推进共建“一带一路”，深化两国各领域合作，朝着建设跨喜马拉雅立体互联互通网络目标做出共同努力。

双方同意加强党际交流。王毅表示，中国共产党正在团结带领全国人民迈向社会主义现代化建设新征程，中国的发展是和平力量的增长，将给包括尼泊尔在内的发展中国家，尤其是中国的邻国带来新的发展机遇。奥利表示，尼共（联合马列）钦佩中国共产党建党百年伟大成就，赞叹中国特色社会主义蓬勃生机，愿同中方加强治国理政经验交流，提升两党和两国合作的水平。

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