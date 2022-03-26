新华社北京3月26日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔26日称，目前俄军的攻势趋缓，但俄军正在动员部队和人员准备发起新的进攻。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫26日说，当今俄罗斯与西方世界的关系要比冷战时期更糟糕，但西方制裁不会给俄带来“致命困难”。

——乌克兰国家通讯社26日援引乌国防部副部长安娜·马利亚尔的话报道说，乌俄冲突战线长约1800公里，目前俄军的攻势趋缓，但俄军正在动员部队和人员准备发起新的进攻。乌通社援引乌东北部苏梅地区官员的话说，苏梅地区的战事仍在继续。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫26日对媒体表示，“当今俄罗斯与西方世界的关系要比冷战时期更糟糕。”谈及西方国家对俄制裁时，梅德韦杰夫说，制裁并不会给俄罗斯带来“致命困难”。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃26日发表评论说，俄方不回避对话，并准备在“平等”“相向而行”的条件下与美国达成协议，而美方还未准备好与俄方进行平等对话，并让俄驻美机构的工作变得困难重重。俄方敦促美方考虑相关后果。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫26日说，25日俄军使用数枚“口径”高精度海基巡航导弹摧毁了乌军位于日托米尔州的一处武器弹药库。他说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方267架无人机、207套防空导弹系统、1618辆坦克和其他装甲车辆、166台多管火箭炮、662门野战火炮和迫击炮、1453辆特种军用车辆。（参与记者：李铭、李东旭、华迪、黄河）

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