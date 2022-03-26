新华社加德满都3月26日电 当地时间3月26日，国务委员兼外长王毅在加德满都同尼泊尔外长卡德加举行会谈。

王毅强调，无论国际和两国国内形势如何变化，中方都将沿着两国领导人确定的方向，坚定不移地推行对尼友好政策，坚定不移地深化互利合作，坚定不移地推进中尼命运共同体建设。

王毅阐述了中方对尼泊尔的三个支持。

一是支持尼泊尔走出一条符合自身国情的发展道路。中国友好政策面向尼所有党派、全体人民。中方支持尼各党各派从尼泊尔人民的根本和长远利益出发，包容协商、团结协作，共同探索有利于维护政治稳定、促进经济增长、实现民生改善的治理模式。中方愿在尊重尼方意愿前提下，同尼方加强治国理政经验交流。

二是支持尼泊尔奉行独立自主的内外政策。中方始终主张大小国家一律平等，始终尊重各国主权、独立和领土完整。中方认为，尼泊尔事务应该由尼泊尔人民自己决定。中方反对破坏尼主权独立、干涉尼内政、在尼搞地缘政治博弈的图谋。尼泊尔应当成为中国与南亚合作的高地。中方乐见尼泊尔同各国友好相处，在地区和国际事务中发挥更大作用。

三是支持尼泊尔更加深入参与“一带一路”建设。过去几年来，两国共建“一带一路”取得可喜进展，有力支持尼泊尔国家建设。中方愿加快推进双方重点合作项目，确保两国陆路口岸畅通，探讨开展跨境电力合作，丰富拓宽两国经济人文往来通道，建设跨喜马拉雅立体互联互通网络，使喜马拉雅山成为两国友好合作的纽带。愿助力尼泊尔发挥自身人力资源、地理位置和自然生态三大优势，分享中国机遇，加快自身发展振兴。

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