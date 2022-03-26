新华社北京3月26日电 题：新形势下欧洲战略自主如何“指南”

新华社记者李蓉

就在美国总统拜登访欧当口，欧盟理事会通过一项名为“战略指南针”的行动计划，意欲增强欧盟“共同防御能力”。俄乌冲突让欧洲各国清晰地感受到了安全环境的恶化，也让欧洲战略自主问题的重要性越发凸显。如何在防务上摆脱对外依赖，从而在战略上实现自主，避免被裹挟拖入险境，欧洲亟需一份有效的“指南”。

美国裹挟欧洲进入险境。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利说，“现今每个人都相信，欧洲正处于危险之中”。这种危险，正是由美国一手造成。众所周知，美国是俄乌冲突的始作俑者。正是美国主导北约五次东扩，层层压缩俄罗斯安全空间，无视俄罗斯在安全问题上的合理关切，一再点火、拱火，不断挑战俄战略底线，才最终导致俄乌冲突。俄乌冲突爆发后，美国又主导西方国家，继续火上浇油，持续向乌方提供资金和武器，并对俄罗斯实施全方位、无差别制裁，推动冲突不断升级。分析人士认为，美国并非没有预见冲突爆发的后果，只是大部分后果都不由美国自己承担。如今，俄乌冲突导致能源、粮食价格飙升，欧洲相关安全问题面临严峻挑战，同时大量逃难的乌克兰人涌入，欧洲正以真金白银的沉重代价为冲突买单。

弱化欧洲战略自主性和防务独立性符合美国利益。美国从阿富汗仓促撤军后，有学者曾预言“美国时代”终结，甚至北约解体。霸权危机感，让美国亟需一个重塑主导欧洲安全秩序的机遇，俄乌冲突无疑提供了这样的机遇。欧洲国家实际对乌克兰加入北约并无强烈意愿，然而俄乌冲突爆发后，欧洲多国纷纷加强国防的举措说明美国成功贩卖了焦虑，让欧洲领导人相信乌克兰危机是“全欧洲的安全危机”，让他们加强对北约的依赖，从而极大增强了美国对欧洲的钳制。美国《纽约时报》网站近日刊文指出，俄乌冲突“使美国与欧洲的关系比冷战以来任何时期都更为紧密”。西班牙世界问题专家胡利奥·里奥斯也认为欧盟向美国前政府讨要的“战略自主权”现在正被服从大西洋对岸战略的老一套所取代。

欧洲需继续加强战略自主。美国想主导欧洲安全事务搞离岸制衡的目的昭然若揭。如果北约一味东扩，是否有利于维护欧洲的和平稳定，是否有利于实现欧洲长治久安？这是一个值得欧洲人认真思考的问题。欧洲不是美国，如果欧洲国家不能实现与俄罗斯和平共处，困难和挑战将长期存在。回望过往，无论是动用长臂管辖打压欧洲企业还是以“国家安全”为名加征关税，只要触及自身利益，美国“出卖”“甩锅”欧洲也毫不手软。让欧洲和俄罗斯相互制约才是美国最乐见的局面。法国国际关系研究院院长蒂埃里·德蒙布里亚尔明言，俄乌冲突“让欧洲明白将命运掌握在自己手中的重要性”。

欧盟2020年开启“战略指南针”进程时，维尔弗里德·马滕斯欧洲研究中心研究员尼克拉斯·诺瓦基说，这项进程旨在明确欧盟已有防务机制的内涵，进而搞清楚“欧盟到底想要在安全防务上担任怎样的角色”。他认为指南针只有能显示方向才好使，“为了战略指南针取得成功，欧盟首先要明确找出‘北’在哪里”。

希望欧洲决策层能洞察局势，早日掌握符合欧洲自身“磁场”的“指南针”。

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