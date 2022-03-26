新华社阿克拉3月25日电（记者许正）西非国家经济共同体（西共体）25日在加纳首都阿克拉宣布，在原18个月政治过渡期基础上，再给予马里过渡政府12至16个月的政治过渡期，敦促其在期限内举行总统选举，恢复马里民主秩序。

西共体成员国领导人25日在阿克拉举行特别峰会，讨论马里、几内亚和布基纳法索政治局势。西共体委员会主席布鲁在会后举行的新闻发布会上宣布，在原18个月政治过渡期（至2022年2月前结束）基础上，再给予马里过渡政府12至16个月的过渡期，如未能完成过渡将继续实施对马里的制裁。

2020年8月，马里发生军人哗变。由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。2021年5月，恩多辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职。

2021年11月，因马里过渡政府称无法在2022年2月前完成政治过渡、举行总统选举，西共体决定对马里过渡政府实施制裁。今年1月，西共体决定维持对马里过渡政府的制裁，同时实施新制裁。

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