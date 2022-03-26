人民网东京3月26日电 （记者岳林炜）3月25日，“新疆是个好地方”——2022新疆文化和旅游周（日本专场）线上启动仪式成功举办。中国驻大阪领事馆总领事薛剑和文化和旅游部国际交流与合作局副局长张西龙、中外文化交流中心主任段周武、新疆文化和旅游厅党组副书记、厅长阿不力克木·艾则孜、中国驻大阪旅游办事处主任石泽毅、日本佛教大学尼雅遗址学术研究机构代表小岛康誉等出席，中外文化交流中心副主任万铤主持，200余名日本民众在线参加。

薛剑在致辞中介绍，总领馆去年12月发布“新疆是个好地方——疫情后赴中国新疆旅游招募”活动并引发两国广泛关注，最终获1028名日本民众报名。访疆活动是此次新疆文旅周的重要契机，而新疆文旅周也正是疫情背景下了解新疆、体验新疆、感知新疆的绝好机会。期待日本朋友通过文旅周加深对新疆的认识和理解，在疫情后亲自前往新疆旅游，用亲身经历讲述最真实最地道的新疆故事。

段周武在视频致辞中表示，此次活动旨在介绍新疆的风土人情、地域特色、旅游风光，传递最新鲜的新疆民俗文化和现代发展情况。旅游是亲历体验，是探寻知识、丰富思考的海洋，是了解不同文化、涵养精神文明的桥梁，“百闻不如一见”，期待文旅周能让大家真正爱上新疆，期待大家的新疆之行早日启程，期待中日友好之旅早日成真。

侯汉敏在视频致辞中表示，新疆民风淳朴，社会和谐稳定，人民安居乐业，各族团结奋斗，是古丝绸之路的重要通道，是多元文化的汇聚之地，是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢丝绸之路精神的见证。期待文旅周活动让日本各界朋友全方位、高层次了解真实的新疆、发展变化的新疆，进一步推动中日两国人文交流和民间友好交往。

今年80岁高龄的小岛康誉从1982年起曾先后150余次到访新疆，对新疆文物保护事业倾注毕生心血。他在致辞中表示，当代新疆经历了翻天覆地的变化与发展，希望日本民众亲临新疆，并将所见所感传递给身边人。新疆文旅厅文物管理处处长、二级巡视员李军受侯汉敏书记委托，与小岛线上连线问候，感谢其40年间致力于新疆社会发展各项事业并为日本民众全面了解真实新疆做出重要贡献。

启动仪式上播放了征集自日本报名访疆人员的“我想去新疆”视频集锦及新疆旅游相关从业者拍摄的“我在新疆等你”欢迎访疆人员视频。新疆分会场还邀请到四位少数民族舞蹈老师为日本民众手把手在线教学新疆舞蹈。

启动仪式在以新疆为场景的歌曲《可可托海的牧羊人》的动人旋律中落下帷幕。会后日本民众在问卷中纷纷表示，感动于新疆的美景，流连于新疆的美食，折服于新疆的魅力，十分期待文旅周系列活动，疫情后一定要去新疆旅行。

接下来15天时间里，2022“新疆是个好地方”新疆文化和旅游周（日本专场）活动将通过日本主流网站和推特、脸书、优兔等社交媒体平台陆续推出包括主题宣传片、数字展览、电影、音乐MV、系列短视频、舞台精品剧目等近百项精彩内容。活动期间，总领馆还将举办“我在新疆等你”领馆开放日活动。

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