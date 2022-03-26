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IMF执董会批准向阿根廷提供440亿美元资金

2022年03月26日13:11 | 来源：新华网
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新华社华盛顿3月25日电（记者许缘）国际货币基金组织（IMF）执行董事会25日批准一项对阿根廷的债务再融资计划，将在未来30个月内向阿根廷提供319.14亿特别提款权，约合440亿美元，以增强阿根廷债务可持续性，帮助其应对高通胀、填补社会和基础设施资金缺口，推动包容性增长。

根据IMF执董会当天发布的声明，IMF将立即向阿根廷支付70亿特别提款权，约合96.56亿美元，其余部分将在未来两年半内分批支付。

IMF总裁格奥尔基耶娃在声明中说，阿根廷持续面临人均收入下降、贫困水平上升、高通胀、债务负担沉重和外部缓冲能力低下等经济和社会挑战。为此，阿根廷政府制定了务实目标及政策，加强宏观经济稳定。IMF支持阿根廷政府的财政改革努力。

格奥尔基耶娃说，债务再融资计划将有利于增强阿根廷债务可持续性，帮助其应对持续的高通胀，增强外部缓冲能力。同时，该计划还将帮助阿根廷政府提高财政支出的有效性和透明度，提高关键行业的效率和发展的可持续性。

格奥尔基耶娃同时指出，由于俄乌冲突对全球经济的外溢效应已开始显现，该计划将面临极高的外部风险。因此，IMF有必要及时发现问题，并适时对计划作出调整。

2018年，IMF与阿根廷政府签署总额约570亿美元的救助协议。根据协议，阿根廷今年约需支付190亿美元。由于国际储备较为吃紧，阿根廷面临债务违约压力。1月29日，阿根廷与IMF就债务再融资计划达成协议，阿根廷得以暂时避免出现债务违约。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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