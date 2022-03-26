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王毅会见印度国家安全顾问多瓦尔

2022年03月26日12:47 | 来源：新华网
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　　新华社新德里3月26日电（记者胡晓明　赵旭）当地时间3月25日，国务委员兼外长王毅在对印度进行工作访问期间，在新德里会见印度国家安全顾问多瓦尔。

　　王毅说，作为两个发展中大国和新兴经济体代表，中印应坚持走好自己选择的道路，正确把握两国关系发展方向，登高望远、携手合作，为促进地区乃至世界的和平稳定做出各自的贡献。王毅就此提出三点思路。

　　一要以长远眼光看待双方关系，坚持两国领导人“中印互不构成威胁，互为发展机遇”的战略判断，把边界问题上的分歧摆在双边关系适当位置。

　　二要以共赢思维看待彼此发展，构建良性互动模式，实现更高水平、更大范围的互利共赢。

　　三要以合作姿态参与多边进程，加强沟通协调，相互支持，为坚持多边主义释放更多积极信号，为完善全球治理注入更多正能量。

　　多瓦尔赞赏中方对印中关系的深刻思考和建设性意见，表示印方同样认为印中是伙伴不是对手，不应该让边界问题影响整体双边关系。印中友好是两国领导人的重要共识，也是两国人民的共同愿望，印方愿同中方共同致力于发展良好稳定的双边关系。正如礁石不能阻挡河流奔涌向前，双方的分歧不应改变两国关系向好的大势。双方应努力排除影响两国关系的障碍与干扰，争取双边关系早日重回正轨。

　　王毅强调，双方要相向而行，坚持正确方向，使中印友好的溪流汇聚为浩浩荡荡、不可阻挡的时代潮流。

　　双方肯定两国军长级会谈成果和外交共识，同意加快解决遗留的个别问题，管控好现地局势，避免误解误判。遵循2005年两国政府关于解决中印边界问题政治指导原则的协定，通过和平友好方式协商解决边界问题，互不使用武力或以武力相威胁。王毅强调，作为两国边界问题特别代表，双方要保持沟通交流，推动边界问题尽快实现从应急处置转入常态化管控，坚定不移朝着妥善管控边境问题的方向努力，寻求公平公正的解决方案。

(责编：赵光霞、赵欣悦)

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