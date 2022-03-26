人民网华盛顿3月25日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚日前在中美农业圆桌论坛上发表视频讲话。秦刚表示，中美农业合作是两国经贸领域互利共赢的缩影，充分说明了两国经济结构高度互补、利益深度交融的现实。

秦刚在致辞中表示，中美两国都是农业生产和消费大国。美国是全球最大的农产品出口国，中国是全球最大的农产品进口国。农业是中美务实合作的亮点，具有良好合作基础和很强互补性。

秦刚介绍说，自2020年中美第一阶段经贸协议签署以来，中方积极履行农产品采购协议，中美农产品贸易迅速恢复。2021年，尽管受疫情和中美经贸摩擦的双重不利影响，中美农产品贸易额仍达到465.1亿美元，其中自美进口390.2亿美元，同比增长64.2%。

秦刚表示，农业合作是中美友好合作关系的重要组成部分。目前，农业生产越来越面临人口、资源、环境等多重约束，新冠肺炎疫情、气候变化等为人类的农业发展和粮食安全带来新的挑战。进一步推动中美农业合作，不仅惠及两国农业和人民，对世界粮食安全与农业发展也具有重要意义。希望此次论坛为中美农业合作寻找新机遇，为中美关系健康稳定发展注入新动能。

中美农业圆桌论坛由中国人民对外友好协会和美国腹地中国协会共同举办。

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