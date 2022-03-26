人民网联合国3月25日电 （记者李晓宏）当地时间3月25日，联合国安理会以15票赞成的表决结果，一致通过有关核不扩散及朝鲜问题相关决议，将“1718委员会”（对朝鲜制裁委员会）专家小组授权延期。中国常驻联合国代表张军在决议表决后的解释性发言中呼吁，安理会应敦促对朝鲜制裁委员会专家小组严格按照授权行事，无论是任职期间还是离职以后都要保守秘密，杜绝泄密事件再次发生。

张军表示，中方支持安理会1718委员会专家小组严格根据授权履职，切实改进工作方法，以客观公正方式开展工作，真正帮助会员国更好执行安理会决议。中方对专家小组授权延期决议草案投了赞成票。

张军指出，中方同时关切地注意到，专家小组2021年中期报告和最终报告均在公开发布前就被泄露，引发媒体不实炒作。甚至还有个别媒体公然援引专家小组离任专家口述的细节材料，详细报道委员会和专家小组内部工作情况。中方对此严重关切，认为安理会有必要在今年的授权延期决议中提出报告泄露和信息保密问题，并据此提出了相关案文建议。决议草案磋商中，中方意见获得大多数安理会成员支持，但决议执笔国拒绝反映这一合理关切，我们对此深感不满和遗憾。

张军强调，报告泄露和信息保密问题已成为专家小组的一个“痼疾”，如再不加以重视并及时解决，将严重损害专家小组信誉，干扰委员会正常工作，也必然会给安理会处理涉朝问题增加复杂因素，并在其他专家小组中产生不良连锁反应。中方呼吁安理会各方提高对有关问题的重视，要求委员会和秘书处加强对专家小组的指导与约束，敦促其严格按照授权行事，无论是任职期间还是离职以后都要保守秘密，杜绝泄密事件再次发生。中方保留在安理会和委员会提出进一步要求的权利，期待届时得到各方的支持。

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