人民网布鲁塞尔3月25日电 （记者张朋辉）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭25日在联合国人权理事会第49届会议代表50余国作共同发言，强调发展对享有人权的重要意义，呼吁各国坚持以人民为中心，推动实现包容普惠发展。

陈旭表示，新冠肺炎疫情严重冲击各国特别是发展中国家的经济社会发展和民生，加剧不平等，全球发展进程正面临严峻挑战。发展对人权享有具有重要作用。国际社会应共同努力，加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。各国应坚持以人民为中心，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。应推动实现包容普惠发展，着力解决国家间和各国内部的发展不平衡、不充分问题，不让任何一国、任何一人掉队。

他说，各国应践行多边主义，建立全球发展伙伴关系，支持联合国在落实2030年议程中发挥统筹协调作用。发达国家应向发展中国家提供更有力、更具针对性的支持和帮助。

陈旭表示，我们欢迎全球发展倡议、非盟《2063年议程》、《东盟愿景2025》、蓝色太平洋2050战略等发展倡议和规划，呼吁各方加强合作，实现共同发展，促进人权享有，为各国人民创造更加美好的未来。

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