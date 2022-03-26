新华社柬埔寨磅士卑3月25日电（记者吴长伟）中国路桥工程有限责任公司承建的柬埔寨51号国家公路25日在柬中南部磅士卑省举行竣工通车典礼，柬埔寨首相洪森出席仪式。

洪森感谢中国政府和人民一直以来为柬基础设施建设提供的大力援助，为柬经济社会发展和民生改善作出了重要贡献。他表示，51号公路是中柬友好合作的又一重要成果，建成后有效缓解柬埔寨首都金边及其西侧的交通压力，成为连接南部的贡布省、茶胶省、磅士卑省与西北部的菩萨省、马德望省的重要通路，便利南北向省际交通运输，将有效带动沿线城镇的经济发展。

洪森表示，柬政府愿继续巩固深化中柬传统友谊，与中方继续加强务实合作，推动双边经贸关系繁荣发展，希望更多柬农产品能尽快进入中国市场，扩大对华出口，不断深化双边经贸往来。

51号公路位于柬埔寨中南部，全长近38公里，连接柬埔寨4号国道与5号国道，为该国重要次干线公路之一。该项目于2017年6月28日正式开工，2019年8月12日完成初步验收，2020年8月12日完成最终验收并移交柬方。

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