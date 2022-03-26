新华社日本京都3月25日电（记者姜俏梅）为纪念中日邦交正常化50周年，《兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产》展览25日在日本京都市京瓷美术馆开幕。这也是秦兵马俑自新冠疫情暴发以来首次赴海外展出。

本次展览共展出来自陕西省16家和湖南1家文博单位的共121件（组）文物。展品年代上启西周下至东汉。展品包括秦始皇兵马俑、汉景帝阳陵陪葬坑出土的动物俑、茂陵博物馆收藏的鎏金铜马、陕北榆林地区出土的汉画像石以及湖南里耶出土的秦简等。

展览分为“统一前夜的秦”“统一王朝诞生”和“汉朝的繁荣”三大部分，重点介绍了中国自西周历经春秋战国直至秦汉这一历史时期发展的一些显著特点，以及近年来对以秦始皇帝陵、汉景帝阳陵为代表的秦汉历史文化研究成果。

受新冠疫情影响，本次展览未举办开幕式。日本主办方在书面致辞中表示，此展是为纪念日中邦交正常化50周年而举办的，衷心希望此展能够成为加深日中两国进一步友好的机会。

中国驻日本大使孔铉佑致书面贺词表示，希望更多的日本民众能走进博物馆，了解中国历史及文化，相信该展览会进一步促进中日两国人民的相互了解、深化两国友谊与合作。

本次展览由中国陕西省文物局和日本中日新闻东京本社（《东京新闻》）主办，陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）、秦始皇帝陵博物院以及展出地日本京都、静冈、名古屋、东京的文博机构和多家新闻单位联合承办。据介绍，该展览5月22日结束在京都的展出后，还将在静冈、名古屋和东京三地巡展。整个展览历时近一年。

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