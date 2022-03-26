新华社北京3月25日电 综合新华社驻外记者报道：据俄罗斯媒体25日报道，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫说，俄军在乌克兰的特别军事行动正按计划进行，且将持续到达成既定目标为止。匈牙利总理欧尔班24日说，北约决定向与乌克兰相邻的中欧国家增派部队。

——梅德韦杰夫接受俄媒采访时指出，俄特别军事行动既定目标包括实现乌克兰去军事化、去纳粹化、成为中立国家、不奉行反俄政策。俄开展特别军事行动首先是因为其设定的目标未能通过外交方式实现。他表示，社会调查显示，四分之三的俄罗斯民众支持在乌开展特别军事行动。西方国家企图通过制裁影响俄民众，煽动他们反对政府，结果适得其反。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫25日说，24日夜间，俄军使用数枚“口径”高精度海基巡航导弹对乌军位于基辅附近的燃料库发动打击，摧毁了乌武装力量剩余燃料基地中最大的一座。他说，自开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方261架无人机、204套防空导弹系统、1587辆坦克和其他装甲车辆、163台多管火箭炮、636门野战火炮和迫击炮、1397辆特种军用车辆。

——据塔斯社报道，俄外长拉夫罗夫24日表示，俄罗斯正面临着真正的混合战，面对的是一场全面战争。

——俄罗斯驻美国大使安东诺夫24日表示，美国对俄罗斯实施的新一轮制裁旨在摧毁俄经济。他说：“制裁实现不了其目标，没人可以强迫我们为了迎合美国及其盟友的意愿而牺牲祖国的利益。”

——欧尔班24日在布鲁塞尔举行的北约峰会上发表讲话时说，出于防御目的，北约决定向与乌克兰相邻的中欧国家增派部队，这些国家是波兰、斯洛伐克、匈牙利和罗马尼亚。

——英国首相约翰逊24日在北约峰会结束后举行的记者会上说，英国将向保加利亚派遣部队，并将与盟国一道增加向乌克兰提供致命武器的数量。约翰逊排除了北约在乌克兰上空设置“禁飞区”的可能性。他表示，英国将向乌克兰提供6000枚导弹和2500万英镑（约合3300万美元）的资金援助。根据英国首相办公室发布的消息，英国此前已向乌克兰提供了超过4000件反坦克武器。（参与记者：杜鹃、陈浩、华迪、黄河）

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