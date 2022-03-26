新华社纽约3月25日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯谈判代表团团长、总统助理梅金斯基25日说，乌克兰方面有意拖延谈判，俄乌双方在主要政治问题上仍“原地踏步”。白俄罗斯总统卢卡申科25日表示，白俄罗斯没有计划加入俄乌冲突。

——据塔斯社报道，梅金斯基25日说，俄乌谈判“整个星期”都在以视频方式进行，其中代表团团长之间的谈判每周进行两到三次。他说，乌克兰方面有意拖延谈判，认为时间对乌方有利。乌方在做出独立决定方面受到限制，因此目前事态“并不令人乐观”。俄方在谈判中坚持达成一项全面协议，双方在一些次要问题上立场正在趋近，但在主要政治问题上仍“原地踏步”。如果不考虑俄方立场，双方不太可能达成协议。

——据白俄罗斯总统网站消息，卢卡申科25日在与白俄罗斯媒体负责人召开的会议上表示，白俄罗斯没有计划加入俄乌冲突。只有当白俄罗斯遭到侵略，白方才会被拖入战争。他说，境外一些媒体宣扬白俄罗斯将加入俄乌冲突是别有目的。

——土耳其总统府25日发表声明说，土总统埃尔多安当天与乌克兰总统泽连斯基通电话。埃尔多安表示，他在刚结束的北约峰会上介绍了土耳其在乌克兰问题上所采取的“积极而有原则的政策以及全面有效的外交努力”。

——俄武装力量总参谋部第一副总参谋长鲁茨科伊25日在俄国防部吹风会上说，开展特别军事行动以来，俄军共有1351人阵亡、3825人受伤。俄军从不同方向开展进攻行动，封锁基辅、哈尔科夫、切尔尼戈夫、苏梅和尼古拉耶夫等地，并完全控制扎波罗热州大部分地区和赫尔松州。他说，俄方开展特别军事行动以来，西方国家已向乌克兰提供109门野战火炮，3800枚“标枪”等反坦克导弹，897枚“毒刺”等防空导弹。此类援助的真正目的不是支持乌克兰，而是将其拖入一场长期军事冲突。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌克兰空军司令部25日发表声明说，位于文尼察的乌空军司令部当天遭到俄军多枚巡航导弹袭击，多座建筑物受损严重。俄军共发射6枚巡航导弹，其中数枚被击落。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫25日在俄国防部吹风会上说，俄方开展特别军事行动以来，已有419736人从危险地区撤到俄罗斯，其中包括88373名儿童。俄方在顿巴斯地区、基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫、扎波罗热、赫尔松和尼古拉耶夫等地开展617次人道主义行动，运送5043吨生活必需品、食品、药品等。从本月4日开始，俄方每天在基辅、切尔尼戈夫、苏梅、哈尔科夫和马里乌波尔等地开放人道主义通道。

——乌克兰总统办公室副主任季莫申科25日说，过去一周，乌克兰通过人道主义通道从马里乌波尔、扎波罗热、基辅、卢甘斯克等地疏散3.7万名居民。乌克兰副总理韦列修克说，乌方25日开通两条人道主义通道，成功疏散7331名马里乌波尔居民。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、鲁金博、熊思浩）

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