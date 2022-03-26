徐子雯

当地时间3月16日晚，日本本州东岸近海接连发生6.0级、7.4级、5.6级地震，福岛、东京多地停电，宫城、福岛发出海啸警报。日本东京电力公司随后发布消息称，受地震影响，福岛第一核电站保管核废水的85个储罐的位置发生了偏移，保管使用完的防护服等废弃物的6个集装箱翻倒。

储罐偏移加剧风险

在福岛第一核电站的厂区用地，有约1000个圆柱形核废水储水罐，还有约8.5万个存有防护服等具有放射性废弃物的集装箱。据日本共同社3月17日报道，东京电力公司介绍称，位置发生偏移的是临时保管净化处理水的储罐以及保管净化途中核污水的储罐，偏移较大的可能达到15厘米左右。此外，集装箱翻倒导致一部分防护服和铁屑废弃物散落到了集装箱外。

针对外界对核设施的关切，日本首相岸田文雄表示，核电站“目前没有”发现异常。据《东京新闻》3月18日报道，尽管地震导致的核废水储罐位置移动在预料之中，但这可能导致罐与罐之间的管道受损。此次已发现多处漏水。

中国社会科学院日本外交研究室主任吕耀东在接受本报采访时表示，日本作为对于核能利用非常有经验的国家，在核泄漏问题上，一直与整个国际社会的期望值存在一定差距。日本政府对此次地震的关注度并不高，对福岛核电站储罐偏移等问题并没有采取实质性的应对举措，也没有向国际社会承诺不会导致核泄漏。

地震暴露管控弊端

“作为一个多地震的国家，日本福岛核电站存在核泄漏风险，核废水的处理问题应该是核安全的头等大事。但日本却在震级不是很高的情况下多次发生储罐位置偏移和集装箱翻倒，这明显暴露出日本政府对福岛核电站核泄漏管控不力的弊端。”吕耀东说。

共同社指出，福岛核电站在本次地震中暴露出3个问题。首先是应急机制，本次地震后，福岛第一核电站5号机组、第二核电站1号和3号机组的燃料池冷却自动停止；第一核电站2号机组内与燃料池相连的储罐水位下降，手动停止了冷却，耗时约7个半小时才恢复。其次，福岛第一核电站反应堆厂房仍存有大量乏燃料，1、2号机组燃料池内目前仍留有1007根燃料棒，东电宣布从燃料池取出燃料棒的时间已多次延期。第三，本次地震后东电通过推特发布的消息滞后。

据共同社报道，储水罐的底座部分并未被固定，其设计是通过储水罐的移动减弱地震时的冲击力，进而防止储水罐的翻覆和受损。

“按常规，储水罐应该需要固定。”吕耀东指出，日本随时可能发生地震，储水罐一旦偏移，就会加剧核泄漏的风险。

污水排海引发担忧

东京电力公司于去年12月向日本原子能规制委员会提交了核污水排海的“实施计划”，相关工程建设将于今年6月开始，明年春季开始排水，预计持续30至40年。

对此，吕耀东表示：“日本政府根本不应将核污水排海。一个国家造成的核泄漏问题，应该由其国内来消化解决。日本这种不顾整个国际社会的公共安全和海洋环境的做法，让人感到愤怒。希望日本能够认真对待自己造成的核污染，不要将核污染延伸到整个海洋。”

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