本报北京3月25日电 （记者韩晓明、曹师韵）外交部发言人汪文斌25日表示，中方在乌克兰问题上始终从事情本身的是非曲直出发，为缓和局势、化解危机、重建和平而努力，一贯主张和平是最珍贵的、安全是不可分割的、处理国际关系不应有双重标准。

当日例行记者会上，有记者问：3月24日，北约峰会发表联合声明，呼吁包括中国在内所有国家维护国际秩序，包括联合国宪章中的维护主权和领土完整原则，避免予俄战争行为任何支持及帮助俄规避制裁。中方对此有何评论？

“我们一贯主张，和平是最珍贵的。”汪文斌说，当务之急是停火止战，而对话谈判是最现实可行的方式。国际社会应当鼓励俄乌双方谈下去，而不是打下去。冲突延续升级只会造成更大伤亡，不符合任何一方利益，不断升级制裁只会使少数人获益，遭殃的是广大老百姓。

“我们一贯主张，安全是不可分割的。”汪文斌说，搞集团对抗、谋求绝对安全，恰恰会导致最不安全的后果。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应当成为大国博弈的前沿。欧洲各国应当努力构建均衡、有效、可持续的地区安全架构，而不是重划东西对抗的分界线。美国和北约应当同俄罗斯开展对话，而不是再打一场新冷战。

“我们一贯主张，处理国际关系不应有双重标准。”汪文斌说，乌克兰的主权安全应当得到维护，俄罗斯的合理安全关切同样应当得到尊重，欧洲的和平稳定值得捍卫，其他国家的和平稳定同样值得守护。不能一边声称反对战争，一边又四处发动战争；一边声称维护和平，一边又肆意破坏和平。

汪文斌说，中方在乌克兰问题上发挥的是建设性作用。我们主持的是公道，谋求的是和平，着眼的是长远。我们支持对话谈判，积极向乌克兰和其他受影响的国家提供人道主义援助，愿同国际社会一道推动乌克兰危机尽快得到政治解决。我们呼吁相关各方保持冷静克制，展现政治意愿，让理智战胜情绪，让远见战胜短视，让共同利益战胜个别私利，早日停火止战，避免平民伤亡，防止更大规模人道危机，共同致力于欧洲和世界的长治久安。

“中方的立场同大多数国家的愿望相一致。我们反对针对中方的无端指责和猜忌，更不接受任何施压与胁迫。时间将会证明，中方的主张是站在历史正确的一边。”他说。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 03 版）

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