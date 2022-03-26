本报3月25日电 （记者程是颉）当地时间3月25日，国务委员兼外长王毅在对印度进行工作访问期间，在新德里同印外长苏杰生举行会谈。

王毅说，中印是毗邻而居的两大文明古国，是拥有28亿人口的最大发展中国家和新兴经济体代表，是推动世界多极化、经济全球化、文明多样化、国际关系民主化的两大中坚力量。在世界进入新的动荡变革期背景下，双方应加强沟通、协调立场，维护各自正当利益和发展中国家共同利益，为促进世界和地区和平稳定作出各自贡献。

苏杰生表示，印方高度重视对华关系，没有改变对中国重要性的战略判断，愿同中方加强沟通、增进互信，使双边关系尽早走出低谷，持续推进两国务实合作。

王毅表示，作为成熟理性的发展中大国，中印要将边界问题置于双边关系适当位置，不应用边界问题定义甚至影响双边关系整体发展。中印应相互成就，而不是相互消耗；相互支持，而不是相互排斥。双方要坚持两国领导人“中印互不构成威胁，互为发展机遇”重要共识，妥善解决边界问题，处理管控好分歧，助力双边关系发展。

苏杰生说，去年以来，印中保持外交、军事有效沟通。经过多轮军长级会谈和边境事务机制会议，两国军队实现了边境西段大部分地区脱离接触，应尽快完成剩余地区的脱离接触。

双方认为，恢复边境地区和平安宁符合两国共同利益，要在脱离接触基础上实现常态化管控，采取有效措施防止误解误判。

双方认为，中印在重大国际和地区问题上有着相同或相似立场。应努力相互理解、相互支持，为动荡不定的世界提供更多正能量。

双方同意就深化经贸合作、便利人员往来、跨境河流水文交流等开展对话沟通。

双方还就疫情防控、乌克兰、阿富汗和多边事务交换意见。认为应坚持多边主义，遵守联合国宪章和国际法，以对话方式和平解决争端，严重关切单边制裁对世界经济及供应链安全的影响。

同日，王毅会见了印国家安全顾问多瓦尔。

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 03 版）

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