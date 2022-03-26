周海成

3月26日是中国和瓦努阿图建交40周年纪念日。40年来，在两国领导人掌舵领航和两国人民共同培育下，中瓦关系不断发展，成为中国同太平洋岛国关系的典范。

中瓦不断深化政治互信，成为真诚相待、相互尊重的好朋友。双方始终尊重彼此国家独立、主权和领土完整，支持各自人民自主选择发展道路。瓦方坚定奉行一个中国原则，并将其作为本国外交政策的重要组成部分。2018年，习近平主席同建交太平洋岛国领导人举行集体会晤，开启中瓦全面战略伙伴关系新时代。2019年，两国签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，擘画各领域务实合作蓝图。2021年，中国—太平洋岛国外长定期会晤机制建立，打造中瓦深化政策沟通新渠道。政党交往成为两国关系发展的重要动力。瓦努阿图7个政党同中国共产党建立党际关系，瓦方政党领导人积极参加中国共产党与世界政党领导人峰会、中国—太平洋岛国政党对话会等，与中方共商加强政党合作、增进人民福祉。

中瓦不断拓展务实合作，成为共谋发展、互利共赢的好伙伴。双方在农渔业、基础设施、海洋开发等领域经济互补性强、合作潜力巨大，近年来签署10余项合作文件，大力推进全方位务实交流合作。中方坚持提供不附加任何政治条件的援助，极大提高瓦努阿图自主发展能力。塔纳岛公路、马勒库拉岛公路等实现了瓦努阿图社区、村庄互联互通，促进了当地农业、旅游业等发展，被瓦努阿图人民誉为“希望之路”。合资建设的中瓦渔业加工厂改写了瓦努阿图渔业发展历史，使该国金枪鱼出口成为现实。中国连续邀请瓦方参加进博会、广交会、服贸会等，推动该国特色产品进入中国市场。新冠肺炎疫情发生后，两国同舟共济，守望相助。中国迅速向瓦方捐赠多批抗疫物资和两批共10万剂新冠疫苗，有力支持瓦方疫情防控。

中瓦不断增进人民友谊，成为相知相亲、互学互鉴的好兄弟。中国积极支持瓦努阿图的人才培养和能力建设，合作推进当地中小学中文教育，持之以恒帮助瓦方发展教育事业。不少瓦努阿图赴华留学生回国后成为推动本国发展的栋梁之材，一批农业现代化人才和青年创业骨干成长起来，瓦努阿图年轻人学习中文和中国文化的热情日趋高涨。自上世纪80年代起，中国政府派驻两支医疗队、累计200多名医生在瓦努阿图开展医疗卫生技术服务，还派遣“和平方舟”号医院船和多批省市医疗队为当地民众提供免费医疗服务，促进了瓦努阿图卫生事业发展。

40年来，中瓦两国始终以诚相知、以礼相待、以心相交，不但保证了中瓦关系健康稳定发展，更诠释了构建人类命运共同体理念的真谛。站在新的历史起点，中方愿同瓦方一道，用真心巩固友谊，靠实干推进合作，积极推动全球发展倡议与瓦努阿图“人民的计划”对接，拓展共建“一带一路”框架内全方位友好交流和务实合作，加强在国际事务中的沟通和协调，携手开创中瓦关系更加美好的明天！

（作者为中国驻瓦努阿图大使）

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 03 版）

(责编：袁勃、杨光宇)