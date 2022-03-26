本报记者 李志伟

“全球发展倡议内涵丰富，建立在中国取得伟大成就的基础上，在将中国的发展经验和愿景介绍给世界的同时，也为全球发展擘画蓝图，契合当今世界的迫切需要。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩日前在接受本报记者采访时表示，全球发展倡议有利于促进全球经济复苏，将推动实现人人受益的良性循环。中国在减贫方面的成功经验，可以为其他发展中国家提供有益借鉴。

库恩长期关注中国减贫事业，曾前往贵州省惠水县乡村考察。在那里，他看到得益于易地扶贫搬迁政策，村民们从偏僻之地搬进70公里外的新家，住进了宽敞明亮的住房。“村子里有4G信号，村民们可以通过网络从事电子商务，接受远程教育，享受网络医疗等服务。他们对新生活十分满意。”库恩说。

过去30多年中，库恩走进中国100多个城市、乡村开展调查研究，撰写文章、制作纪录片。“当深入贫困地区特别是偏远山区实地走访时，我才真正体会到减贫工作所需要付出的巨大努力；当我坐下来与村民交谈、聆听他们的故事时，我更深切感受到他们过上越来越好生活的那种幸福感。”

库恩发现，中国地方政府为贫困家庭建档立卡，精准制定扶贫计划，相关计划的落实情况会接受月度检查并记录在案，档案资料数字化后汇总上报，以便分析管理。“那可是记录着上千万个家庭发生的可喜变化！中国实现数亿人脱贫，对全球减贫贡献率超过70%，世界应当感谢中国！”

库恩表示，中国从科学角度解决问题，包括设立精准目标、周密规划和具体的实施措施，而且有很强的执行力，值得赞赏。在减贫过程中，中国还建立健全干部担当作为的激励和保护机制，引导基层扶贫干部在决战决胜脱贫攻坚中奋发有为，“扶贫过程中的评估督查让扶贫成果经得起历史的检验”。

中国以自身行动践行全球发展倡议，为发展中国家实现跨越式发展提供借鉴。库恩注意到，非洲不少国家派官员、学者到中国学习扶贫经验。“事实上，中国一直积极与广大发展中国家开展合作，就脱贫攻坚经验广泛交流。虽然一个国家的经验无法完全复制到另一个国家，不过有很多相通之处。”库恩说，中国的精准扶贫，核心在于因地制宜，根据具体情况和需要，采取相应措施，并有明确的组织机构来实施、监督和检验，“这样的扶贫经验对发展中国家很有借鉴意义”。

“中国所做的一切表明，全球发展倡议是人类命运共同体理念在发展领域的生动体现。”库恩认为，作为世界第二大经济体，中国将自身发展经验惠及全球，是全球公共产品的重要提供者。全球发展倡议与共建“一带一路”一脉相承。共建“一带一路”推动中国同沿线国家和地区在基础设施建设等领域的合作，为全球发展倡议的实施奠定了坚实基础。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年03月26日 03 版）

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