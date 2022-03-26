新华社布鲁塞尔3月25日电（记者任珂 康逸）欧盟和美国25日公布了一项能源合作计划，双方将扩大美对欧液化天然气出口，加速向清洁能源转型，确保欧盟的能源安全。

欧盟委员会当天发布的欧美有关欧洲能源安全的联合声明说，这一合作计划将努力帮助欧盟市场今年额外获得至少150亿立方米液化天然气，预计未来还会增加。不过这一声明释放的信息和媒体报道显示，美国可能需要与其他国家协力才能完成这一目标。

声明还说，双方还将加快可再生能源项目和战略能源合作的规划和审批，包括海上风电技术；扩大太阳能和风能的使用，并合作推动清洁和可再生氢的生产和使用。

欧盟委员会主席冯德莱恩和美国总统拜登当天在会晤前举行了联合记者会。冯德莱恩称，此举是欧盟朝着结束对俄罗斯能源依赖迈出的一大步。

欧盟目前高度依赖俄罗斯能源，进口天然气的约40%和进口原油的约30%来自俄罗斯。俄罗斯对乌克兰实施特别军事行动后，西方对俄施加了空前的制裁措施，这也导致欧盟能源价格飙升，威胁到能源安全，美国因此坐收渔利。

另据美联社当天报道说，近年来美国已经加大了天然气出口，但出口能力有限。很多既有出口设施已经满负荷运转，多数新建设施则还在计划阶段，再增加对欧天然气出口并非易事。

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