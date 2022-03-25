新华社莫斯科3月25日电（记者华迪）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫25日说，俄罗斯将要求美方就美国总统拜登之子领导的投资基金资助美国国防部在乌克兰开展的生物军事项目一事作出解释。

佩斯科夫对媒体表示，俄国防部专家继续对美国军方资助乌克兰生物实验室的相关信息以及这些实验室所开展的研究项目进行分析。他说，这些信息不仅对俄罗斯，而且对全世界来说都极其敏感。

至于俄罗斯是否会为此对拜登之子进行制裁，佩斯科夫没有发表评论。

佩斯科夫还表示，美国正试图通过谈论俄罗斯涉嫌使用化学武器来转移公众对美国国防部在乌克兰资助生物研究的关注。

目前，美国方面没有对此进行回应。

俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫24日发布新闻公告称，由美国总统拜登之子亨特·拜登领导的名为“罗斯蒙特·塞尼卡”的投资基金资助了美国国防部在乌克兰开展的生物军事项目。

俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日说，美国国防部在乌克兰资助生物研究，其目的是建立致命病原体隐秘传播的机制。

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