新华社贝尔格莱德3月25日电 通讯：“我们永远不会忘记你们对这个国家和它的人民所做的一切”——塞尔维亚悼念北约轰炸遇难者

新华社记者石中玉

虽然天气有些寒冷，但许多塞尔维亚人24日晚仍来到中部克拉列沃市中心的塞尔维亚勇士广场，悼念23年前在北约轰炸中遇难的同胞。

当地时间晚上8时，悼念仪式开始。活动现场的背景布上用塞尔维亚语写着：“我们可以原谅，但永远不会忘记”。塞尔维亚总统武契奇、议长达契奇、总理布尔纳比奇等出席仪式，他们点燃手中的蜡烛悼念死难者。

武契奇在致辞中说，23年前，在没有获得联合国安理会授权的情况下，北约对一个主权国家发动了“残忍、非法、不人道的攻击”。他说，北约在对南斯拉夫联盟共和国（南联盟）的轰炸中使用了国际公约禁止的集束炸弹和贫铀弹，摧毁了数以万计的房屋，包括学校、医院和幼儿园。武契奇说：“我们永远不会忘记你们（北约）对这个国家和它的人民所做的一切。”

1999年3月24日，以美国为首的北约打着“避免人道主义灾难”的旗号，绕过联合国安理会，对当时的南联盟进行了78天的持续轰炸，造成2000多名无辜平民丧生、6000多人受伤、近100万人流离失所。2003年2月，南联盟改名为塞尔维亚和黑山。2006年6月，黑山共和国宣布独立，塞尔维亚共和国宣布继承塞黑的国际法主体地位。

多名北约轰炸的亲历者向新华社记者讲述了那段痛苦的往事。

住在首都贝尔格莱德的安娜驱车近200公里，专程来到克拉列沃参加悼念仪式。她说：“回想那段历史，真的很痛苦。当时我还是个孩子，战争给我的生活造成了巨大影响。我的家乡被轰炸，留下许多废墟，侵略使我们国家陷入瘫痪。”

克拉列沃市民斯塔诺耶维奇回忆说，克拉列沃市附近的一座军用机场是当时北约轰炸南联盟的首批目标之一。“北约袭击了我们国家，许多人死于北约轰炸，我不希望任何人经历这样的战争……”

曾任南联盟外长的国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇日前接受新华社记者专访时说，当前的乌克兰危机“根本原因是美国、北约的军事扩张战略已经抵达俄罗斯边境，而且拒绝遵守平等和安全不可分割原则”，而塞尔维亚是北约向东扩张战略的首个受害者。

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