新华社新德里3月25日电（记者胡晓明 赵旭）当地时间3月25日，国务委员兼外长王毅在对印度进行工作访问期间在新德里会见印度国家安全顾问多瓦尔。

王毅强调，作为两个发展中大国和新兴经济体代表，中印应坚持走好自己选择的道路，正确把握两国关系发展方向，登高望远、携手合作，为促进地区乃至世界的和平稳定做出各自的贡献。王毅就此提出三点思路：

一要以长远眼光看待双方关系。中印两国有上千年文明交流史，友好合作始终是主流。中印实现各自民族复兴，将对亚洲乃至世界产生重大深远影响。双方要坚持两国领导人“中印互不构成威胁，互为发展机遇”的战略判断，把边界问题上的分歧摆在双边关系适当位置，坚持双边关系正确发展方向。

二要以共赢思维看待彼此发展。中方欢迎印发展振兴，支持印在国际事务中发挥更重要作用。中方不追求所谓“单极亚洲”，尊重印度在地区的传统作用。愿在南亚地区探索“中印+”合作，构建良性互动模式，实现更高水平、更大范围的互利共赢。

三要以合作姿态参与多边进程。今明两年，全球治理将迎来“亚洲时刻”。中印将分别主办金砖国家、二十国集团和上海合作组织领导人峰会。中印用同一个声音说话，全世界都会倾听。中印携手合作，全世界都会关注。双方要加强沟通协调，相互支持，为坚持多边主义释放更多积极信号，为完善全球治理注入更多正能量。

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