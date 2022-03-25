新华社日内瓦3月25日电（记者陈斌杰）受俄乌冲突和近期部分国家宏观经济政策变化影响，联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前将2022年全球经济增长预期从3.6%下调至2.6%。

贸发会议24日发布报告预测，俄罗斯今年将经历深度经济衰退，西欧部分地区以及中亚、南亚和东南亚地区经济增长也将大幅放缓。

报告说，俄乌冲突可能会使发达国家货币政策收紧趋势增强，并在新预算中削减开支。全球需求减弱、国际层面政策协调不足，以及新冠疫情造成的债务水平上升等因素结合在一起，将产生金融冲击波，把一些发展中国家推向债务违约、衰退或发展停滞的境地。

报告说，俄乌冲突给国际能源和初级商品价格带来进一步上升压力，可能导致比预期更严重的增长放缓，发展中国家将首当其冲受到影响。此外，冲突造成的资本流动不稳定、汇率波动和借贷成本上升令人担忧，尤其是对最不发达国家和中等收入发展中国家而言，它们或将面临严重的外债偿付困难风险。

贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘表示，俄乌冲突将加剧目前全球经济增长放缓势头，削弱从疫情冲击中复苏的前景。

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