人民网北京3月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：俄罗斯方面表示，俄外长拉夫罗夫将于3月31日赴北京出席阿富汗邻国外长会。会议是否将讨论乌克兰局势？中方是否将以此为契机推动俄乌停火和保护平民？

汪文斌：我们正加紧筹备第三次阿富汗邻国外长会，愿继续为阿富汗长治久安发挥邻国优势，贡献邻国力量。具体情况我们会适时发布消息。

总台国广记者：24日，王毅国务委员兼外长访问了阿富汗。发言人能否进一步介绍访问情况？

汪文斌：昨天，王毅国务委员兼外长访问了阿富汗，分别同阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔、代理外长穆塔基举行会谈。这是去年阿富汗政局变动之后，中国外长首次访阿，对于促进阿和平重建、维护地区和平稳定具有重要意义，将产生积极影响。

王毅国务委员兼外长在会谈中表示，中阿是山水相连的友好邻邦，两国有着上千年交往历史。中国尊重阿富汗独立、主权和领土完整，尊重阿富汗人民作出的自主选择，尊重阿富汗的宗教信仰和民族习惯。中方从不干涉阿内政，从不在阿谋求任何私利，从不寻求所谓势力范围。正如阿富汗朋友所常说的那样，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国。中方愿赓续两国人民的传统友谊，在和平共处五项原则基础上，同阿富汗发展正常友好的邻国关系，助力阿实现真正独立和自主发展，把阿富汗的前途命运掌握在自己手中。希望阿临时政府包容建政，稳健施政，继续朝着符合阿人民利益和国际社会期待的方向作出积极努力。王毅国务委员兼外长强调，“东伊运”是被联合国安理会列名和中国政府依法认定的恐怖组织，希望阿方切实履行承诺，采取有效措施坚决打击包括“东伊运”在内的一切恐怖势力。

阿方欢迎王毅国务委员兼外长和中国代表团访阿，表示这是阿方接待的最重要高级代表团，将进一步增进阿中历史悠久的友好关系。阿方感谢中方为阿方提供宝贵帮助，特别是雪中送炭，为阿人民提供急需的越冬人道物资。阿方强调，阿塔是负责任的政府，愿向中国和全世界重申，决不允许任何恐怖分子在阿活动，决不允许任何人、任何机构利用阿领土采取针对别国的行动，更不允许任何势力从事破坏中国的行动。阿方重视中方安全关切，将采取切实、强有力举措，实现阿全境安全，并为维护地区安全作出贡献。阿方高度赞赏中国驻阿使馆一直在阿坚守，这充分体现了阿中之间强有力的联系。阿方珍视同中方的友谊，赞赏中方在阿富汗人民最困难时伸出援手，特别是提供抗疫支持和阿迫切需要的人道主义援助。阿愿发挥独特地域优势，更充分参与共建“一带一路”，成为地区互联互通的桥梁。

王毅国务委员兼外长表示，中方愿在尊重阿主权前提下，本着注重改善和提高民生、注重提升阿自主发展能力、注重实际效果、不开空头支票的原则，同阿有序开展互利合作，助力阿将资源优势转化为发展优势。中方赞赏并欢迎阿积极参与共建“一带一路”，愿推动中巴经济走廊向阿富汗延伸，复制更多成功经验，使地处“亚洲之心”的阿富汗成为地区互联互通的纽带桥梁。

路透社记者：昨天，中国与所罗门群岛的一项安全合作协议草案在社交媒体发布，引发澳大利亚政府官员关切。该协议草案赋予中方使用其安全力量保护在所人员和重要项目安全的权利，并允许中方船只访问或经停所罗门群岛。外交部可否证实该草案的真伪？对草案内容有何评论？

汪文斌：我们已多次就中所警务和安全领域合作阐明立场。去年11月所罗门群岛暴发严重社会骚乱，民众生命和财产安全受到巨大威胁。中方坚定支持所罗门政府止暴制乱、维护稳定，向所方提供多批警用物资援助，并派出临时警务顾问组赴所罗门开展培训，帮助所警方加强自身能力建设，受到所罗门政府和社会各界广泛赞誉。中所作为两个主权独立国家，在平等相待、互利共赢基础上开展正常的执法和安全合作，这符合国际法和国际惯例，有利于维护所罗门社会秩序，有利于促进地区和平稳定，有利于增进两国以及地区各国的共同利益。

塔斯社记者：有报道称，最近乌克兰局势进一步恶化，这会影响中国从乌克兰进口粮食。中方为保障自身粮食安全是否在寻找新的办法？如果乌克兰无法出口小麦等谷物，中国是否会寻求建立新的产业链，比如从俄罗斯等国进口更多粮食？

汪文斌：关于你提到的具体问题，建议你向主管部门询问。我想告诉大家的是，乌克兰局势已经并将进一步对全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链造成巨大冲击，严重影响各国民众正常生活，使本已困难的世界经济雪上加霜。世界经济复苏势头不应当受到破坏，各国人民也没有责任为地缘冲突和大国博弈埋单。

中方将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，并愿与各方加强沟通合作，为世界经济稳定、健康、可持续发展注入更多正能量。

法新社记者：第一个问题，朝鲜周四发射洲际弹道导弹后，美国对朝实施了新制裁。中方对此有何评论？第二个问题，据韩国媒体报道，习近平主席将同韩国当选总统尹锡悦通话。你能否证实？双方是否会讨论朝鲜最新射导问题？

汪文斌：关于第一个问题，我们注意到有关情况，对目前事态表示关切。中方一贯主张，对话协商是解决朝鲜半岛问题的唯一正确途径。当前形势下，任何可能导致局势进一步恶化升级的举动都是不可取的。

延续半岛对话缓和势头，维护半岛和平稳定，推进半岛问题政治解决进程，符合各方共同利益。我们希望有关各方保持冷静克制，坚持政治解决大方向，相互释放善意，尽快恢复对话，积极寻求打破僵局的方案。中方将继续为实现半岛无核化和推动政治解决半岛问题发挥建设性作用。

关于第二个问题，中韩互为重要近邻和重要合作伙伴。尹锡悦先生当选韩国总统后，习近平主席即致电表示祝贺，表达重视和发展中韩关系的积极立场。中韩双方都重视高层互动对两国友好合作关系的引领作用。关于你提到的通话事宜，我们会及时发布消息。

东方卫视记者：据报道，东盟缅甸问题特使、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆于3月21日至23日对缅甸进行工作访问，此访系东盟特使首次访缅。中方对这一进展有何评论？

汪文斌：东盟缅甸问题特使首次访缅是特使根据东盟“五点共识”开展斡旋工作的重要一步。缅甸是东盟大家庭成员。中方支持东盟以“东盟方式”妥善处理缅甸问题，支持东盟轮值主席国柬埔寨发挥积极作用，为缅各方通过政治对话妥处分歧、尽快恢复稳定与发展作出重要贡献。

路透社记者：追问一个关于中国与所罗门群岛安全合作协议的问题。澳大利亚政府已就中所安全合作协议草案表达关切。澳防长达顿称，中方或将在所罗门群岛建立军事基地。外交部对此有何评论？

汪文斌：我刚才已经介绍了，中所两国在平等相待、互利共赢基础上开展正常的执法和安全合作，符合两国以及地区国家的共同利益。我们希望有关方面客观冷静看待，不要过度解读。澳大利亚个别政客发表所谓中国“胁迫”谬论，蓄意制造紧张氛围，既不负责任，也无助于地区稳定和发展。

总台央视记者：今年3月24日是北约轰炸南联盟23周年，塞尔维亚总统武契奇在接受采访时表示，23年后的今天，可以非常清楚地看到19个北约成员国的行为多么可怕、荒谬、非法和不道德，现在他们指责俄罗斯“入侵”乌克兰是多么愚蠢可耻，他们经常挂在嘴边的道德和价值观根本不存在。中方对此有何评论？

汪文斌：从1999年3月24日开始，以美国为首的北约军队严重违反有关国际公约和国际关系基本准则，公然绕过联合国安理会，悍然对主权国家南联盟进行78天持续轰炸，轰炸次数达1.2万次，投下1万多吨炸药，发射3000多枚导弹，从医疗设施、文化古迹到民宅学校无一幸免，造成包括3名中国记者在内数以千计的无辜平民丧生。在此次行动当中，北约还动用国际公约禁止的贫铀弹，对塞尔维亚的环境和人民健康造成长期恶劣影响。北约的侵略行径，塞尔维亚人民不会忘记，中国人民不会忘记，世界人民也不会忘记。

就在北约轰炸南联盟23周年之际，北约召开特别峰会，讨论乌克兰问题。美国和北约国家有没有反思过，乌克兰危机的根源何在？美国和北约应该为此承担什么样的责任？美国和北约在反省其对塞尔维亚、伊拉克、阿富汗等国人民犯下的罪行之前，没有权利和资格以审判官自居。作为冷战的产物，北约为战争而活，从来没有也不会给世界增加安全和安宁。真正热爱和平、致力于促进和平的人都会对北约的持续扩张大声说不！

总台央广记者：据报道，3月24日，埃塞俄比亚联邦政府发表声明，宣布在提格雷州实行人道主义休战。中方对此有何评论？

汪文斌：日前，埃塞俄比亚政府宣布无限期人道主义休战，以保障人道主义援助物资能够正常进入提格雷州，改善当地的人道主义局势。中方对此表示欢迎。中方支持埃塞有关各方通过对话和谈判弥合分歧、平息冲突、实现和解，衷心希望埃塞享有和平稳定、实现发展繁荣。

中方已向埃塞提供了粮食、疫苗等人道主义援助，协助缓解埃塞北部的人道主义困难。中国外交部非洲之角事务特使近期访问了埃塞等非洲之角地区国家。中方未来将继续向包括提格雷州在内的埃塞提供人道主义援助，为促进地区和平、稳定与发展贡献力量。

路透社记者：王毅国务委员兼外长正对印度进行访问。外交部可否介绍更多情况？

汪文斌：关于王毅国务委员兼外长对印度进行工作访问的情况，我们会及时发布消息。请你保持关注。

澎湃新闻记者：24日，北约峰会发表联合声明，呼吁包括中国在内的所有国家维护国际秩序，包括《联合国宪章》中的维护主权和领土完整原则，避免对俄战争行为予以任何支持或帮助俄规避制裁。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在乌克兰问题上始终从事情本身的是非曲直出发，为缓和局势、化解危机、重建和平而努力。

我们一贯主张，和平是最珍贵的。当务之急，是停火止战，而对话谈判是最现实可行的方式。国际社会应当鼓励俄乌双方谈下去而不是打下去。冲突延续升级只会造成更大伤亡，不符合任何一方利益。不断升级制裁只会使少数人获益，遭殃的是广大老百姓。

我们一贯主张，安全是不可分割的。搞集团对抗、谋求绝对安全恰恰会导致最不安全的后果。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应当成为大国博弈的前沿。欧洲各国应当努力构建均衡、有效、可持续的地区安全架构，而不是重划东西对抗的分界线。美国和北约应当同俄罗斯开展对话，而不是再打一场新冷战。

我们一贯主张，处理国际关系不应有双重标准。乌克兰的主权、安全应当得到维护，俄罗斯的合理安全关切同样应当得到尊重。欧洲的和平、稳定值得捍卫，其他国家的和平、稳定同样值得守护。不能一边声称反对战争，一边又四处发动战争；一边声称维护和平，一边又肆意破坏和平。

中方在乌克兰问题上发挥的是建设性作用，我们主持的是公道，谋求的是和平，着眼的是长远。我们支持对话谈判，积极向乌克兰和其他受影响的国家提供人道主义援助，愿同国际社会一道，推动乌克兰危机尽快得到政治解决。我们呼吁相关各方保持冷静克制，展现政治意愿，让理智战胜情绪，让远见战胜短视，让共同利益战胜个别私利，早日停火止战，避免平民伤亡，防止更大规模人道危机，共同致力于欧洲和世界的长治久安。

中方的立场同大多数国家的愿望相一致。我们反对针对中方的无端指责和猜忌，更不接受任何施压与胁迫。时间将证明，中方的主张是站在历史正确的一边。

法新社记者：第三次阿富汗邻国外长会将于3月30日还是31日开始？除俄罗斯、巴基斯坦确认参会外，还有哪些国家可能出席？

汪文斌：关于你提到的这些问题，我们会适时发布消息。

(责编：刘洁妍、刘慧)