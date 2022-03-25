新华社堪培拉3月25日电（记者岳东兴 白旭）中国驻澳大利亚大使馆24日为获得2020年度中国国际科学技术合作奖的澳大利亚著名地学科学家苏·欧瑞莉举行颁授仪式。

当天，中国驻澳大利亚大使肖千向国际著名地学科学家、澳大利亚科学院院士、麦考里大学教授苏·欧瑞莉颁授中国国际科学技术合作奖奖章和证书。肖千在致辞中表示，欧瑞莉教授是推动中澳科技交流合作的典范，为中国地学科技发展和中国与国际地学界的交流与合作作出重要贡献。向欧瑞莉颁奖，体现了中国政府对欧瑞莉为中澳科技交流与合作所作贡献的高度肯定，也表达了中国人民对澳大利亚友人的崇高敬意。中澳科技合作促进了各自科技事业和经济社会的发展，为两国人民带来了实实在在的好处，也成为加深彼此认知的桥梁、促进共同繁荣的引擎、增进两国人民友谊的纽带。中方愿与澳方一道继续推动科技交流合作，让更多合作成果造福两国和两国人民。

欧瑞莉在答谢辞中说，科学跨越国界，面对当今复杂多变的世界，科技合作将不同文化、不同背景的科学家和科研机构团结在一起，以科研成果造福人类，建设更加美好的世界。科学研究没有政治标签，她对互利共赢的澳中科研合作的未来充满信心。

自1982年以来，欧瑞莉始终致力于推动与中国高校科研院所的地学研究合作，积极参与中国深地探测计划，多次与南京大学、中国地质大学（北京、武汉）、中国地质科学院等高校及科研院所开展联合科研及教学活动，助力我国培养大批地学高层次人才，为我国地球科学研究跨越式发展作出了杰出贡献。

中国国际科学技术合作奖设立于1994年，是中国国务院设立的国家级年度奖项，专门颁授给对中国科学技术事业作出重要贡献的外国专家或组织。2021年11月3日，中国国务院决定授予苏·欧瑞莉教授等8名外国专家和国际热带农业中心中华人民共和国国际科学技术合作奖。

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