道路修复现场。第25批赴刚果（金）维和工兵分队供图。

人民网约翰内斯堡3月25日电 （记者闫韫明）连日来，我第25批赴刚果（金）维和工兵分队巴拉卡分遣点的官兵紧前推进刚果（金）乌维拉至巴拉卡地区96公里道路修复任务。

这项工程被确定为联刚稳定特派团（简称联刚稳定团）“一号工程”，是当前规模最大、要求最急的一项工程，对刚果（金）当地社会发展、人民幸福意义重大，被联刚稳定团司令称为“事关联刚稳定团声誉的重大工程”。

受领施工任务后，我维和工兵分队克服新冠疫情带来的不利影响，结合任务实际，按照“风险可控、科学高效”原则，科学制定施工作业方案及各项处突预案，确保人员在安全前提下高效进行施工作业。“虽然任务艰巨、环境艰苦、保障困难，但是我们一定会以最高的工作标准，完成好每一项作业任务，为中国维和部队争光添彩！”中队长石光绪介绍说。

“前方路段容易出现塌方，各操作手谨慎作业，安全员密切观察！”官兵们加班加点对受损路段进行抢修。通过有力的现地指挥与娴熟的机械操作，我维和官兵仅用3个小时，便完成了500多米的泥泞塌方路段抢修任务，受到了当地群众的一致称赞感谢。

刚果（金）政府当地官员高度赞扬了我维和官兵过硬的专业技术、严明的作风纪律和负责任的工作态度，并表示了衷心的感谢：“中国维和军人克服一切困难，顶着烈日酷暑，高标准、高质量推进工程任务，极大地方便了人民的出行，我们都非常高兴和满意！”

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