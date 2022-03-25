新华社莫斯科3月25日电 （国际观察）俄天然气“卢布结算令”凸显能源博弈三大看点

新华社记者耿鹏宇

这是3月24日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布钞票和硬币。 俄罗斯总统普京23日宣布，俄方向欧盟成员国、美国等“不友好国家”供应天然气时将改用卢布结算。新华社记者白雪骐摄

俄罗斯总统普京日前宣布，俄方向欧盟成员国等“不友好”国家和地区供应天然气时将改用卢布结算。一些欧盟成员国领导人24日回应，将不会理会俄方要求。

分析人士认为，“卢布结算令”凸显俄与西方能源博弈三大看点：俄方推动“俄币买俄气”意在反击西方制裁，稳定本币汇率；此举给欧洲能源供应及天然气价格走势带来更大不确定性；美国借机扩大对欧洲油气出口。

首先，卢布汇率稳定初见成效。从目前走势看，“卢布结算令”为近期走弱的卢布汇率提供了支撑。消息发布后，卢布对美元汇率23日一度跃升至三周来最高点。

俄罗斯国家能源安全基金会首席分析师、俄罗斯联邦政府财政金融大学专家尤什科夫表示，普京此举旨在迫使欧洲各国解除对俄金融制裁。美欧已禁止俄银行以美元和欧元开展业务，欧洲国家若购买天然气则需以欧元从俄央行购买卢布，有利于稳定卢布汇率。尤什科夫认为，未来俄出口的石油、金属和其他大宗商品也均可能以卢布结算。

俄罗斯能源与金融研究所所长萨利霍夫说，使用卢布结算可降低俄方交易成本，并将收入留在俄罗斯，同时减少国际市场做空卢布的意愿。

其次，欧洲能源保供担忧加剧。“卢布结算令”在欧洲国家引发强烈反应，也凸显欧洲对天然气供应进一步紧张的担忧。

意大利总理德拉吉24日表示，欧洲与俄罗斯现有的供气协议已有货币结算条款，改用卢布结算“构成违约”。

德国商业银行认为，俄方此举令欧洲陷入两难境地：如果拒绝以卢布结算，欧洲可能面临“断气”风险；如果接受俄方要求，欧俄供气协议可能需要重谈，届时欧洲依据长期协议享受的优惠天然气价格可能失效，能源成本进一步上升。

第三，美借机扩大能源影响力。分析人士认为，面对欧盟方面能源供应压力和天然气价格飙升形势，美国正“顺理成章”扮演“援军”角色，进一步扩大油气出口影响力。

多名美欧消息人士透露，美国总统拜登出席24日至25日举行的欧盟峰会，将聚焦美国对欧盟的液化天然气出口。相关方案正在细化过程中，预计美方今年向欧洲供应的液化天然气将比之前计划增加约150亿立方米。

作为全球主要液化天然气出口国，美国先前极力阻挠俄罗斯在欧洲的天然气供应布局，长期以来反对“北溪-2”项目，称其为俄罗斯地缘战略项目。俄政府称美方阻挠这一项目意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。

分析人士认为，俄乌冲突后，欧盟决定削减对俄罗斯天然气的依赖，为美国增加油气产业取代俄罗斯、扩大欧洲市场份额提供机会。

高盛分析报告认为，欧盟方面可能支持就液化天然气供应与美国签订至少20年期的长期合同。（参与记者：徐超）

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