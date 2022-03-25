新华社布鲁塞尔3月24日电（国际观察）三场峰会剑指俄罗斯 西方难掩分歧

新华社记者任珂

北约、七国集团和欧盟三场峰会24日在比利时布鲁塞尔召开，俄乌冲突是三场峰会唯一的话题。

分析人士指出，美国及其西方盟友在峰会上试图展现出一致对抗俄罗斯的立场，宣布增加在北约东部驻军，并从经济和军事上支持乌克兰。但西方内部就对俄制裁程度及对乌克兰的支持力度，仍存在明显分歧。

矛头直指俄罗斯

根据北约特别峰会的会后声明，北约将在保加利亚、匈牙利、罗马尼亚和斯洛伐克增加部署4支作战部队。至此，在从波罗的海到黑海的北约东翼地带，将总共有8支北约作战部队。

此外，由于担心大规模杀伤性武器在冲突中出现，北约启动了针对化学武器和核武器的防御，以保护北约成员国免受冲突影响。

俄乌冲突爆发后，西方国家已对俄采取了空前制裁措施。24日的三场峰会并未出台新的联合制裁措施，但均表达了随时准备施加额外制裁的可能。美国总统拜登参加欧盟峰会后，美欧发表联合声明称，双方评估了给俄罗斯和白俄罗斯带来经济代价的持续努力，准备采取额外制裁措施并阻止任何规避制裁的企图。

七国集团在会后声明中说将全面监测对俄制裁执行情况，并随时准备根据需要采取更多制裁措施。

俄罗斯外交部24日就西方制裁等问题做出表态。俄外交部发言人扎哈罗娃说，美国已将过去的全球国际商业规则扔进垃圾桶。美国及其盟友采取的对俄限制措施是“盗窃”俄罗斯的外汇储备。关于当天举行的北约特别峰会，扎哈罗娃说，北约成员国显示出对美国“绝对忠诚”，愿意遵循其全面遏制俄罗斯的方针。

对乌支持有限

北约特别峰会上，乌克兰总统泽连斯基发表视频演讲，呼吁北约各成员国向乌提供坦克和飞机对抗俄罗斯。

北约对此没有明确答复。北约在会后声明中说，北约盟国已增加了对乌支持，并将继续向乌提供政治和实际支持，然而并未提到坦克等重武器。北约也拒绝了乌克兰提出的设立禁飞区请求，并重申不会向乌克兰派兵。

分析人士指出，对于如何支持乌克兰，西方内部存在分歧。德国等一些北约国家正向乌克兰提供反坦克火箭筒、防空导弹和防护头盔等，但没有重型武器。爱沙尼亚等一些东欧国家希望给予乌克兰更大支持。

此前俄罗斯外交部已发出警告，任何国家和个人为乌克兰输送武器，需要为其行为造成的后果负责。如果俄罗斯将此行为视为威胁甚至战争，不但不利于冲突解决，反而可能导致冲突迅速升级。

日内瓦安全政策研究中心的武器扩散问题专家马克·菲诺表示，如果西方运输车队遭到俄军打击，无论是在北约成员国境内，还是已经越过边界进入乌克兰，都会使局势升级。

能源问题存分歧

虽然西方国家希望通过制裁迫使俄罗斯结束军事行动，但它们尤其是欧盟国家的安全环境和与俄经济往来程度不同，因此就如何对俄施加制裁存在明显分歧。

最大分歧来自制裁是否针对俄能源部门。欧盟进口天然气的约40%和进口原油的约30%来自俄罗斯。德国是俄能源在欧盟的最大买家。德国总理朔尔茨明确反对停止从俄进口能源。比利时首相德克罗也认为，欧盟不应考虑会削弱自身经济的对俄制裁措施。

与西欧相反，邻近俄罗斯的东欧国家因惧怕成为俄军的下一个目标，希望对俄施加更严厉的制裁。拉脱维亚和爱沙尼亚均认为，能源制裁是阻止俄罗斯为军事行动筹款的重要手段。

七国集团声明提到，要降低对俄罗斯能源的依赖，并加速向清洁能源转型。然而远水解不了近渴，俄乌冲突已影响了欧盟经济和民众生活。近期欧盟能源价格猛涨，通货膨胀率陡增。

美国则从中坐收渔利。据媒体报道，近期美国液化天然气出口商签署了大量长期协议，成为欧洲能源供应危机的受益者。欧盟委员会主席冯德莱恩24日说，美国将向欧盟输送更多的液化天然气，具体细节将在她与拜登25日会晤后公布。（参与记者：张章、黄河）

(责编：贾文婷、刘洁妍)