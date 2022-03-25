新华社华盛顿3月24日电（记者熊茂伶）美国著名经济学家杰弗里·萨克斯日前接受新华社记者书面采访时说，谈判与妥协才是解决俄乌冲突更明智的办法。

俄乌冲突爆发后，美国与盟友对俄罗斯施加了一系列严厉制裁，萨克斯对此并不认同。他认为，制裁不太可能达到政治目的，还会造成相当大的破坏。

萨克斯表示，北约接纳乌克兰是一个可怕和挑衅的想法，是应该立即被排除的选项。所有国家都应尊重乌克兰主权，不干涉其内政。

萨克斯认为，美国应该公开支持乌克兰中立，以换取立即停火、俄罗斯撤军以及联合国安理会对乌克兰作为中立国主权的国际保障。如果冲突升级，则可能摧毁乌克兰并扩大为一场全球战争，必须不惜一切代价避免此种可能性。

萨克斯说，我们应该以建立和平的多极世界为目标，在这个世界里，没有一个国家寻求成为全球“霸主”，联盟政治被《联合国宪章》、多边主义框架下的全球法治、相互尊重、互不干涉内政所取代。

萨克斯曾在2001年至2018年担任联合国秘书长特别顾问，目前担任美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任、联合国可持续发展解决方案网络负责人。

(责编：牛镛、岳弘彬)