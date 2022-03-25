新华社联合国3月24日电（记者王建刚）联合国大会24日通过一项关于乌克兰人道主义局势的决议草案。

这项由法国、墨西哥等一些国家提出的关于乌克兰人道问题的决议草案鼓励各方根据国际法，通过政治对话、谈判、斡旋和其他和平手段，早日和平解决俄罗斯与乌克兰之间的冲突。

中国常驻联合国代表张军在投票前发言中表示，中方欢迎任何有助于缓解或解决乌克兰人道危机的倡议和举措。中方的根本出发点是推动国际社会和联合国高度重视乌克兰人道局势，呼吁有关当事方就人道问题加强协调，切实保护平民，特别是妇女、儿童等脆弱群体的安全，为人员撤离和人道救援行动提供便利。

张军表示，当今世界面临重重严峻挑战，乌克兰危机的溢出效应进一步带来全球影响。世界还没有走出新冠肺炎疫情的阴影，不断扩大实施全方位、无差别的制裁，已经并将进一步对全球经贸、金融、能源、粮食、产业链供应链造成巨大冲击，严重影响各国民众正常生活，使本已困难的世界经济雪上加霜。占世界大多数的发展中国家不是这次冲突的当事方，他们不应该被卷入矛盾，不应该被迫承受地缘冲突和大国博弈的后果。

张军强调，处理国际和地区热点问题，不能只有使用武力和制裁两种选项。面对复杂形势，各国都有权独立自主决定外交政策。有关国家不应采取非友即敌、非黑即白的简单化做法，不应强迫任何国家选边站队。尊重各国主权、独立和领土完整是一项国际关系的基本准则，适用于所有国家、所有情况，这方面不应有任何例外，更不能搞双重标准。

张军表示，对话谈判是应对乌克兰危机的唯一出路。中方强烈呼吁国际社会保持理性，加强团结，为实现停火、开辟和平作出不懈努力。中方将继续为劝和促谈发挥建设性作用。

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