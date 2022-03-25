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欧盟就《数字市场法案》达成一致 科技巨头将受限制

2022年03月25日15:11 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月24日电　欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会24日晚就《数字市场法案》达成一致，旨在限制谷歌、苹果、亚马逊、脸书等科技巨头。

　　欧洲议会在当天夜间发布的声明中说，经过近8小时的三方会谈，欧盟立法者就《数字市场法案》达成临时协议。《数字市场法案》将限制被认定为“看门人”的科技巨头的某些行为，使欧盟委员会能够对其进行市场调查并制裁其不合规行为。

　　根据声明，“看门人”企业指那些提供社交网络、搜索引擎等“核心平台服务”的大企业，其市值至少为750亿欧元或年营业额75亿欧元，还需在欧盟每月至少有4500万终端用户，每年有1万名商业用户。

　　欧盟立法者同意，大型短消息传递服务平台必须开放，并在较小的消息传递平台有要求时与其互操作；相关企业只有在获得用户明确同意的情况下，才可将个人数据用于有针对性的广告；要能允许用户自由选择浏览器、虚拟助手或搜索引擎等。如果相关企业违反《数字市场法案》，将面临高达其前一财政年度全球年营业额最多10%的罚款，以及高达20%的再犯罚款。

　　《数字市场法案》将交由欧洲议会和欧洲理事会批准，还将经过一系列程序才会生效。

(责编：贾文婷、崔越)

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