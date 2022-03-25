周信

春天是希望的季节。3月24日，国务委员兼外长王毅到访阿富汗，同阿富汗临时政府代理外长穆塔基举行会谈，双方就本月底将在华召开的第三次阿富汗邻国外长会交换了意见。此次外长会是中国为阿富汗和平发展、长治久安做出的又一次重要努力，具有重要意义。

2021年8月，美国在发动阿富汗战争20年后狼狈从阿撤军，阿富汗塔利班迅速重掌政权，成立了临时政府。历经4任美国总统、2461名美方人员阵亡、花费2万多亿美元后，美国在阿富汗留下了满目疮痍。

更令人瞠目的是美国在阿富汗面临严峻的人道主义危机背景下，公然“窃取”阿富汗人民财产。在撤离阿富汗前夕，美国宣布冻结阿富汗中央银行在海外约95亿美元资产。今年2月，美国总统拜登发布行政命令，“挪用”阿富汗冻结在美国的约70亿美元资产，其中35亿美元留在美国，用以赔偿“9·11”事件的受害者；另外35亿美元则转移至纽约联邦储备银行的一个账户，用于帮助“阿富汗人民”，同时明确表示这些资产不会交还塔利班。美国人的强行“解冻”令阿富汗局势雪上加霜。

与美国穷兵黩武和巧取豪夺形成鲜明对照的是，中方作为阿富汗的友好近邻和真诚朋友，长期以来为推动阿富汗问题的政治解决发挥了建设性作用。在阿富汗局势发生重大转折之时，中方最早提出了对未来阿富汗的几点期待，现已成为国际社会的共识：一是构建更加开放包容的政治架构，各民族各派别都应该参与进来，发挥作用；二是实行温和稳健的内外政策，包括保障妇女儿童合法权益；三是同包括伊斯兰国和“东伊运”在内的一切恐怖势力划清界限，采取措施予以坚决打击；四是奉行和平的对外政策，同各国特别是邻国和睦相处。中方以实际行动帮助阿富汗缓解社会民生困境，为阿富汗经济重建发挥作用。

去年10月，中阿“松子空中走廊”再次开通，中方以实际行动帮助阿富汗人民渡过难关，受到阿富汗各界的广泛赞誉。在当前新冠疫情蔓延和乌克兰局势持续动荡背景下，中方仍毫不犹豫地向阿富汗伸出援手。自阿富汗局势剧变以来，中方已向阿富汗提供价值近3亿元人民币的人道援助，包括粮食、医药、疫苗、越冬物资等，展现了中国政府和人民对阿富汗人民的真挚友好情谊。

中方还通过各种多边机制在阿富汗问题上发挥建设性作用，阿富汗邻国外长会就是其中一个重要平台。2021年9月，首次阿富汗邻国外长会以线上方式召开，中国国务委员兼外长王毅和巴基斯坦、伊朗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等国外长或外长代表出席，正式启动了阿富汗邻国协调合作机制，这是阿富汗邻国合作应对阿富汗变局的首次尝试。王毅呼吁各方抓住阿局势由乱及治的关键窗口期，加强沟通协调，着眼共同关切，在尊重阿主权独立和领土完整的基础上，对形势发展变化施加正面、积极影响；并提出重点就帮助阿加强疫情防控、保持口岸开放、加强难移民管控、尽快提供人道主义援助、深化反恐安全合作和禁毒六个方面开展协调合作。中方在会上宣布向阿富汗提供2亿元人民币紧急人道主义援助。

2021年10月，王毅以视频讲话方式出席第二次阿富汗邻国外长会，提出要积极接触引导、扩大多边协调、加强反恐合作和推进和平重建等四点建议。两次会议均发表了内容丰富的联合声明，确立了邻国合力应对阿富汗变局的政治共识，显示了邻国的独特作用，明确了邻国的合理关切，受到国际社会的重视。

阿富汗有句谚语说，“他们可以杀死所有的燕子，但不能阻止春天的到来”。长年的战乱导致阿富汗国家发展遭遇严重困难，面临人道、经济、反恐、政治四重挑战。所幸过去半年多来，阿富汗形势总体平稳，现正处于由乱及治的关键时期。国际社会应尊重阿富汗主权独立和领土完整，切实尊重阿富汗人民自主决定自身前途命运的权利，协助贯彻“阿人主导、阿人所有”的基本原则，为阿富汗和平重建发挥建设性作用。相信在前两次会议基础上，在中方积极推动和协调下，第三次阿富汗邻国外长会将继续发挥邻国优势，提出具有邻国特色的一系列行动倡议和务实举措，为阿富汗实现持久和平与重建发展发挥积极作用。期待和平稳定、经济发展、民族和谐、睦邻友善在那片历经劫难、饱经沧桑的土地上萌芽开花，阿富汗人民能早日迎回他们的春天。

（作者是国际问题学者)

(责编：崔译戈、常红)