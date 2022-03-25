作者：王浩宇（西南交通大学公共管理学院副研究员）汤庆园（西南交通大学公共管理学院讲师）

美国是一个建立在谎言上的国家。2019年，时任美国国务卿蓬佩奥在一所大学演讲时说：“我曾担任美国中央情报局的局长。我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃。我们还有一门课程专门来教这些。这才是美国不断探索进取的荣耀。”自成立之日起，美国就向所有人说谎。无论是历史上的领土扩张和种族灭绝，还是当前维护全球霸权和掠夺资源财富，都是在谎言和欺骗之下对正义、良知和道德的践踏。

2005年12月一个寒冷的冬夜，易卜拉欣正与家人和朋友在伊拉克萨拉赫丁省的家中欢聚，不料美军发射的导弹击中了房屋，一个幸福的家庭在爆炸中被毁。在这场惨剧中，包括易卜拉欣年仅12岁的女儿和妻子在内的3名平民死亡，12人受伤。经医院抢救15天后，易卜拉欣才从昏迷中醒了过来，但他的第六、八节脊椎骨断裂，导致终身瘫痪。图为2022年1月4日，在伊拉克萨拉赫丁省，易卜拉欣展示自家房屋被炸毁的照片。新华社发

美国以谎言和欺骗开道，大肆宣扬“天定命运说”，实则为推动领土和势力范围的扩张，寡廉鲜耻。1835年，美国政府唆使得克萨斯地区的奴隶主发动武装叛乱。墨西哥出兵镇压，随后美国又出兵击败墨军。至1845年，美国吞并得克萨斯，但这一侵略行为却被堂而皇之地誉为“天定命运”。之后，美国的宗教人士不断鼓吹盎格鲁-撒克逊人是“优秀种族”，“天定命运”地要去统治这个世界。19世纪末，美国第25任总统威廉·麦金莱宣称，他是根据上天意旨对西班牙展开战争并夺取其所属殖民地，但在其他场合，麦金莱又承认他是依照美国垄断资本家的要求和利益而发动的美西战争。

除了冠冕堂皇的说辞，美国谎言背后还充斥着背叛和血泪。美西战争结束后，美国成为所谓古巴利益的“保护者”，在政治、精神与道德上宣称“对古巴人民的福祉负责”。此后，美国不仅诱逼古巴接受《普拉特修正案》，以实现对古巴内政的干预，还通过操纵古巴贸易，强迫其从美国进口产品，使之成为美国商品的倾销地。菲律宾也未能逃脱美国的背叛。美西战争时期，美国承诺与菲律宾起义军政府建立联盟共同对抗西班牙，并保证战争结束后将支持菲律宾独立。1898年，在西班牙单独向美国投降之时，美国转身便背叛了曾经的“战友”，将菲律宾起义军封锁在马尼拉城外，同时发表声明称“不会与叛乱分子联合占领”，要求菲律宾人“必须承认美国的军事占领和权威”。

美国为维护全球霸权，在谎言欺骗之下，不断发动对外侵略战争，干涉他国内政。美国前总统吉米·卡特在一次演讲中坦承，美国自1776年建国后240多年间仅有16年没有打仗，堪称“世界上最好战的国家”。据不完全统计，从1945年第二次世界大战结束到2001年，世界上153个地区发生了248起武装冲突，其中201起由美国发起。在“9·11”事件之后，美国以“反恐”之名发动的战争和军事行动覆盖了世界上约40%的国家。如美国及其西方盟国认定萨达姆政权制造大规模杀伤武器，并于2003年3月开启了持续8年的伊拉克战争，但时至今日，美方所谓的大规模杀伤性武器依然未见踪影。曾担任美军无人机操作员的布里登·布莱恩告诉媒体，在一次无人机袭击之前，他报告目标地点出现一名儿童，而美军指挥官却说“这是狗”，充分暴露了美国谎言背后毫无底线的卑劣行径。从2001年至2019年年底，美国在阿富汗、伊拉克和其他地区进行的所谓“反恐战争”，已导致至少80多万人丧生（其中40%可能是平民），3800多万人流离失所，背后真正的原因则是“几代（美国）人都在为石油而战”。

美国经常用谎言来粉饰强权，让自己“师出有名”。2003年2月5日，时任美国国务卿鲍威尔在联合国安理会上发表演讲时，掏出一支装有白色粉末的小试管，神情严肃地看着试管说：伊拉克正在研制化学武器，而试管里装着的正是迫使美国参议院关门的炭疽杆菌。他还播放了一段伊拉克军官之间关于联合国化武检查的谈话录音，展示了一些据称是大规模杀伤性武器设备的图片。当然，这番演讲并没有说服安理会，但在一个月之后，美国还是以此为由发动了伊拉克战争。最终这些所谓的“基于可靠情报的事实和结论”都被证明是美国精心编造的谎言，正如英国《卫报》所说：“因为小布什政府无论如何都要入侵伊拉克”。俄罗斯总统普京对此评论：“里面搞不好是洗衣粉”，更是让鲍威尔“出了名”。

美国一面标榜“自由、民主、人权”，一面又被谎言所绑架，甚至形成了一条完整的造谣产业链。美国和西方政客、媒体、智库学者沆瀣一气，炮制出中国新疆地区存在“强迫劳动”和“种族灭绝”的谎言。事实上，新疆棉花生产有高达近90%的全程机械化率，何来所谓的“强迫劳动”。过去60多年，新疆人口总量增长了4倍，维吾尔族人口总量从220万增长到约1200万，又何来所谓的“种族灭绝”。反观美国，自建国以来就对印第安人进行大肆屠杀，使印第安人口数量从1492年的500万锐减到20世纪初的25万，这是不折不扣的种族灭绝。美国总统拜登在联合国大会向世界“承诺”，美国不寻求新冷战，宣称美国不仅要做“力量的榜样”，也要发挥“榜样的力量”，避免中美“竞争转化为冲突”。事实上，美国却大搞拉帮结派、集团政治，从“七国集团”“五眼联盟”到“四边机制”“三方伙伴”，美国处处造谣生事，织造严密、复杂的对华包围圈，议题涵盖政治、经济、安全等多个领域，加紧对华围堵遏制。无论是“反恐战争”，还是针对中国所谓的“种族灭绝”以及新冠病毒溯源调查，美国永远在轻车熟路地炮制新的“洗衣粉”证据，其目的只有一个——栽赃和抹黑他国。

美国不仅利用谎言疯狂输出战争和动乱，还在国内愚弄人民。美国人口不到世界人口总数的5%，但其新冠肺炎确诊病例及死亡病例均占到全球总数的1/6左右。成千上万的人被严重疾病折磨，数以千万计的人失去了工作，数以百万计的人失去了住房，通货膨胀危机还在进一步加剧。如果美国政客最初对公众诚实，担负起责任，竭尽全力保护本国人民，现实也不会如此糟糕。然而，即便如此，拜登还在向世界各国大开空头支票，表示希望“共同努力在各个地方拯救生命并战胜疫情”，还要“在全世界接种疫苗”，并在“全球疫情峰会”上称，“美国将成为疫苗军火库，就像我们在第二次世界大战中曾是民主军火库一样”。

作为美国最重要的立国文书之一，《独立宣言》宣称“一切人生来就是平等的”，听起来如此美妙和伟大。但直到20世纪60年代，在不断地抗争之下，美国黑人才获得选举权。当然，正如美国人民不断重复着“我无法呼吸”一样，至今为止任何人都不会真正相信白人精英与少数族裔之间实现了平等。事实上，美国人民正生活在美国历史上社会和经济最不平等的时期之一。当前，排名前0.1%的美国人拥有的财富与排名后90%的人一样多，1/5的美国儿童和1/8的美国妇女生活在贫困之中，日益加剧的不平等已经造成了美国社会的严重撕裂。“美妙”的美国谎言充斥着个人主义、权力和金钱，丝毫不见协作、同情和关怀。美国政客的谎言不仅可耻，还很可笑——他们心里装着全世界，唯独没有自己的国民；他们将“爱”洒向全球，却不顾新冠肺炎疫情在本国的肆虐；他们“关心”东欧、中东、拉美和非洲，却对本国大量的贫困人口视而不见；他们对别人家的孩子“慷慨解囊”，却百般虐待自己家的孩子。

美国一直在向所有人说谎。

《光明日报》（ 2022年03月25日 12版）

(责编：贾文婷、崔越)