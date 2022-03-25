新华社开罗3月25日电（国际观察）海湾国家冷淡回应欧洲能源外交 对俄制裁或重塑国际能源市场

新华社记者李芮

俄乌冲突爆发以来，美欧制裁俄罗斯造成欧洲能源价格飙升。英国、德国等国领导人出访海湾油气大国，力促增加产能、保障供应，以期稳定国际能源市场。

分析人士认为，海湾国家出于自身考虑，对增加产能的要求回应冷淡，避免“选边站”。短期看，对俄制裁可能使国际能源价格维持高位，加剧通胀压力；长期看，近年来欧洲与俄罗斯能源经济联系加深势头可能逆转，全球石油贸易版图及能源供应链或将重塑。

欧洲示好力促海湾增产

国际油价自3月初突破每桶100美元大关后一直处于高位。国际能源署警告，自4月起，国际市场将日均减少300万桶俄罗斯原油和精炼产品。

原油价格带动欧洲汽柴油价格飞涨。据英国广播公司报道，3月中下旬，英国1升无铅汽油平均价格约为1.75英镑。2020年以前，此类价格长期处于每升约1英镑。

据欧盟统计局数据，德国超过一半的天然气进口来自俄罗斯。受俄乌局势变化影响，德国总理朔尔茨2月22日宣布暂停“北溪-2”天然气管道项目认证程序。

进入3月以来，英德领导人相继出访中东，与油气大国探讨深化相关合作。英国首相约翰逊访问阿联酋和沙特阿拉伯，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克访问卡塔尔和阿联酋。德卡两国达成一项长期能源合作协议，阿布扎比国家石油公司与德国多家公司签署谅解备忘录开展氢能合作以期取代化石燃料。

海湾消极应对 避免“选边站”

多位分析人士认为，能源问题正成为美俄在中东地区博弈的外在表现。尽管沙特阿拉伯、阿联酋领导人多次强调重视全球能源安全和能源市场稳定，但并未扩大增产。海湾国家在美俄之间避免“选边站”。

一方面，能源价格维持高位符合海湾国家利益。上海社会科学院国际问题研究所副研究员孙霞认为，经过多年合作，海湾国家与俄罗斯已经结成稳固的能源联盟，共同从油气出口国的自身利益出发，合作稳定油价，不希望再被西方牵着鼻子走。

沙特国家石油公司20日表示，公司2021年净利润增加124%，达1100亿美元，创下该公司在国内上市以来的年度净利润纪录。

沙特政府24日强调，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国关于产量的协议对维护石油市场平衡和稳定至关重要。21日，沙特外交部发表声明说：“沙特石油设施持续遭也门胡塞武装袭击，沙特将不对国际能源市场石油短缺承担任何责任。”

另一方面，俄罗斯在中东影响力不断提升，海湾国家与西方的关系却在经受考验。欧洲对外关系委员会研究员钦齐娅·比安科认为，海湾国家近期在联合国对美国提出的决议草案投弃权票，就是与美国关系紧张的信号。

浙江外国语学院环地中海研究院阿拉伯研究中心副研究员郑蓉认为，近两年来，沙特与俄罗斯在石油天然气开采、军事装备技术转让、核能开发利用等多个领域积极开展合作，俄沙关系迅速升温。

复旦大学中东研究中心研究员邹志强认为，近年来美国在中东地区的诸多不负责任做法，增加了中东国家不安全感；俄罗斯凭借历史、能源、安全等纽带，成为部分中东国家的重要合作伙伴。中东国家正试图在美俄之间保持平衡。

对俄制裁或将改变国际能源格局

上海石油天然气交易中心油品事业部总监张龙星告诉新华社记者，短期看，西方对俄制裁带来俄罗斯原油断供风险，但主要产油国中仅沙特和阿联酋具备大规模增产能力。如果这些国家维持现状，国际原油供给将继续承压，石油价格或继续维持高位。

张龙星认为，长期看，西方对俄制裁将逆转近年来欧洲与俄罗斯能源经济联系加深势头，重塑全球石油贸易版图及能源供应链，影响欧洲能源转型，并深刻改变未来国际地缘政治走势。

张龙星说，20世纪70年代的两次能源危机成功推动了欧洲核能大发展，欧洲推出的能源“去俄化”目标与规划雄心勃勃，但是现实困难重重。欧洲在清洁能源上加大投入是必然趋势与现实需要。

孙霞认为，俄乌冲突造成能源供应中断和价格危机后，欧洲将把实现化石燃料独立作为主要目标。（参与记者：夏晨、杨振海、闫婧）

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