新华社联合国3月24日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵24日表示，当前叙利亚人道救援工作的重点是支持早期恢复和重建项目，维持水、电、教育、医疗设施运转，保障基础服务，这也是安理会第2585号决议的要求。中方反对为重建和人道援助设置政治前提。

戴兵在当天举行的联合国安理会叙利亚政治人道问题公开会上表示，中方欢迎叙利亚政府、联合国各机构和人道伙伴不断提高跨线人道救援的规模和频率，呼吁相关方及时批准跨线救援行动申请，为救援队提供便利和安全保障。他还强调，叙利亚的石油资源属于叙利亚人民，叙境内非法驻军应立即停止盗窃和走私石油的行为。

戴兵说，十一年的战乱表明，“叙人主导、叙人所有”的政治进程是结束叙利亚危机的唯一出路。中方呼吁叙利亚各方用好这次来之不易的机会，坦诚、建设性地交换意见，增进互信，凝聚共识。叙利亚政治进程不能成为实施单边强制措施的理由。

戴兵表示，中方赞赏叙利亚政府积极施政，在多个领域开展国家重建，努力应对单边制裁给经济民生带来的负面影响。叙利亚是阿拉伯世界的重要成员，叙利亚重返阿盟大家庭有助于形成地区劝和合力，有利于叙利亚问题的早日解决。中方希望看到越来越多的阿拉伯国家恢复同叙利亚的对话、接触与合作，将继续支持阿拉伯国家在阿盟框架下联合自强。

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