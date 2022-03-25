新华社莫斯科3月24日电（记者黄河）俄军辐射、化学和生物防护部队司令基里洛夫24日发布新闻公告称，由美国总统拜登之子亨特·拜登领导的名为“罗斯蒙特·塞尼卡”的投资基金参与资助了乌克兰生物实验室。

基里洛夫当天表示，俄方目前掌握的文件有助追踪美国政府机构与乌克兰生物实验室之间关系与协作机制。与美国现任领导层关系密切的实体，特别是美国总统拜登之子亨特·拜登领导的“罗斯蒙特·塞尼卡”投资基金在为这些活动提供资助方面引人注意。该基金拥有至少24亿美元的资金，并与美国军方的主要承包商有密切关系，其中包括美国医疗科技企业梅塔比奥塔公司。该公司是五角大楼在全球生物实验室的主要设备供应商之一。

基里洛夫说，除五角大楼外，美国国际开发署、乔治·索罗斯基金会、美国疾病控制和预防中心也直接参与了有关项目。俄方获得的文件显示，乌克兰境内分布的30个实验室参与了这类军事生物活动。

据基里洛夫介绍，美国及其盟国从乌克兰运走了至少1.6万份生物样本。例如，在利沃夫、哈尔科夫、敖德萨和基辅开展的“UP-8”项目中，从4000名军人身上采集了用于检测汉坦病毒抗体的血液样本。被送出乌克兰的除了人体生物样本，还有危险病原体等。

截至发稿时，美国政府没有对这一消息进行回应。

(责编：贾文婷、崔越)