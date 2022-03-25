新华社巴拿马城3月24日电（记者苏津）第38届巴拿马国际贸易博览会中国馆开馆仪式23日在巴拿马国际会展中心举行。本次参展的中资企业包括中国港湾、中国建筑、中远海运、华为、海康威视、天力公司等。

巴拿马国际贸易博览会是中美洲乃至整个拉美地区最重要的贸易展览会之一，此次系因新冠疫情停办两年后首次线下举行。据主办单位介绍，本届展会为期4天，有来自全球的600余家企业参展。

中国驻巴拿马大使魏强出席了开馆仪式。他介绍说，今年有10余家中资企业参展，因疫情原因，大部分是在巴中资企业。在以往多届展会中，中国一直是参展企业最多的国家。中国企业为展会带来优质产品，包括高科技和智能产品，体现出双方企业合作的强劲势能。

巴拿马农工商会代表加西亚表示，中国企业在38届展会中参加了34届，他对中方长期以来对展会的宝贵支持表示感谢。

巴拿马总统科尔蒂索在当天举行的展会开幕式上表示，巴拿马必将克服疫情影响，实现经济复苏。科尔蒂索总统还在魏强大使陪同下参观了中国展馆。

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