新华社北京3月25日电 题：私狱变“黑狱” 金钱即“正义”——私营监狱背后的美国真相

新华社记者乔继红

美国社会存在一个令人震惊的现象：私营监狱是一个庞大产业链。为保证利润源源不断，资本推动立法从严、量刑从重，以便将更多人扔进监狱，变成利益集团的“摇钱树”。如此颠覆认知，道出自诩“民主灯塔”美国的一个残酷真相：金钱即“正义”。

监狱，本是司法惩教的场所，在美国却滋生出庞大营利链条。美国私营监狱自上世纪80年代产生后，数量迅速扩张，1990年至2010年间增加了16倍，实现了暴利式发展。2020年，美国私营监狱两大巨头惩教公司（曾用名“管教公司”）和GEO集团，营业收入分别高达19亿美元和23亿美元。作为上市公司，惩教公司曾被福布斯评选为400家“美国最优秀大公司”之一，真是莫大讽刺。“为股东创造价值”，取代了“为公共利益服务”，成为美国私营监狱最高宗旨。

面对巨量金钱诱惑，国家机器沦为牟利工具，徇私枉法、压榨剥削、政商勾结等“毒瘤”肆意生长，私营监狱成为美国难以去除的“病灶”。

为了挣钱，美国私营监狱不惜收买司法官员，扭曲司法公正。美国私营监狱的收入主要来自政府补贴，即政府会按监狱“入住率”支付费用。为保证“客源”，政府与私营监狱签订的合同里大多包含“床位保证条款”，即政府通常会保证私营监狱“入住率”在90%以上。这无疑为贿赂、腐败提供了温床——“让更多人蹲监狱”成为美国司法人员和私营监狱之间的“默契”。其中最典型案例是臭名昭著的“孩子换票子”——司法人员拿了私营监狱回扣，把本不该入狱的青少年送入监狱，刑期也一延再延。《华盛顿邮报》说，私营监狱开创了“金钱换自由”体系，它向这个国家最脆弱群体开刀：儿童、移民和穷人。

为了挣钱，美国私营监狱无底线克扣正常开支，无人道压榨囚犯劳动，践踏人权尊严。美国记者沙恩·鲍尔曾卧底一家私营监狱，撰写了《美国监狱》一书，披露了美国私营监狱掘金黑幕：限制囚犯就医，漠视囚犯求救，极限压缩狱警数量和薪酬……低成本下的管理漏洞导致囚犯非正常死亡，暴力、性侵频繁，毒品和武器泛滥，俨然“人间炼狱”。美国私营监狱还是“现代奴隶庄园”，囚犯就是赚钱工具，有色人种更受压榨。加州大学伯克利分校一份名为《惩教公司的颜色》的研究发现，相较于年老白人囚犯，私营监狱更青睐年轻、健康的有色人种囚犯。

长期以来，私营监狱在美国饱受诟病，多个团体和个人对其发起过诉讼。奥巴马政府时期曾宣布逐步停止使用私营监狱，但相关政策被前总统特朗普废除。现任总统拜登上台之初曾签署行政令要求司法部逐步取消私营监狱，但仅限于私营联邦监狱，数量更多的州、县私营监狱并不受约束。美国私营监狱这颗社会“毒瘤”，预计还要继续生长。正如枪支泛滥、枪支暴力、药价高企等困扰美国社会的重大问题，尽管臭名远扬，“毒瘤”难除。究其原因，都是一只金钱政治黑手在操纵一切：美国私营监狱等各种利益集团利用政治捐款、政治游说和权钱交易“旋转门”三大“法宝”，影响美国政治议程，攫取巨额金钱利益。

美国《新闻周刊》网站报道，为确保获得关押和监视非法移民合同，GEO集团每年都要游说美国国会议员，并向其提供大量政治献金。《华盛顿邮报》2015年4月一篇文章称，1989年以来，惩教公司和GEO集团在政治游说上共花费2500万美元，向候选人提供超过1000万美元献金。“旋转门”也反复出现。2011年，惩教公司前高管加里·莫尔担任俄亥俄州司法部门官员期间，该州伊利湖惩戒机构被该公司并购，成为第一个被卖给私营监狱公司的美国州立监狱。美国《监狱法律新闻》杂志网站刊文指出，美国现在有两个司法体系，一个给富人、名人或有影响力的人，他们因为有名或有钱而享受特权；另一个才是给其他人的。

美国私营监狱里，也常出现两番截然不同景象：有钱的囚犯可以付钱享受配套齐全的“温馨单人间”或“豪华大床房”，除了自由什么都有；没钱的囚犯，只有最低标准衣食，除了活着一无所有。如此两极世界，正是美国金钱社会的缩影。

正如美国诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨在《美国真相》一书中指出：美国经济和政治都只为社会顶层1%富人而存在，也被这1%的人操纵。“一片土地，两个美国”残酷真相背后，是“金钱至上”。

(责编：贾文婷、崔越)