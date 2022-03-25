新华社纽约3月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃24日表示，乌克兰当局缺乏独立性是俄乌谈判的主要障碍。乌克兰副总理韦列修克24日说，乌俄双方当天进行了开战以来第一次正式交换被俘人员行动。

——扎哈罗娃24日在例行记者会上表示，乌克兰当局缺乏独立性是俄乌谈判的主要障碍。现在不是乌克兰当局在做决定，一切都是美方通过相关渠道授意，并以乌克兰方面决定的形式呈现出来。这些决定既不能反映现实，也不符合乌克兰人民利益。扎哈罗娃同时表示，俄方反对将能源领域合作政治化。俄方将继续按照合同履行天然气供应义务，包括通过乌克兰的管道向欧洲输气。此外，包括北极液化天然气项目在内的所有已启动能源合作项目将得到落实。

——韦列修克24日在社交媒体上发文说，乌俄双方当天进行了开战以来第一次正式交换被俘人员行动，各自换回10名被俘士兵。俄联邦人权代表塔季扬娜·莫斯卡利科娃同日证实，俄乌双方以“10对10”的方式交换了被俘人员。

——乌外交部发言人尼科连科24日在社交媒体上发文说，作为对白俄罗斯对乌外交机构工作人员采取不友好行为的回应，乌方采取了一系列措施，包括要求白俄罗斯驻乌使馆工作人员减少到5人、取消白俄罗斯驻乌使馆其他雇员的外交许可等。

——俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基24日表示，持续的反俄制裁使俄美关系处于完全破裂的边缘。美国对俄罗斯整个国家杜马实施制裁，俄罗斯对美国会议员实施制裁也“绝对不是问题”。

——埃及总统府发言人巴萨姆·拉迪24日在一份声明中说，埃及总统塞西当天接到乌克兰总统泽连斯基的电话，双方讨论了俄乌冲突的最新情况。塞西表示，应优先考虑对话和外交解决方案，支持通过对话和谈判等政治途径加快解决当前危机的所有努力。同日，埃及外长舒凯里在与乌克兰外长库列巴通话时表示，埃及期待俄乌冲突和平解决。

——俄罗斯外交部官网24日发表声明说，波兰宣布45名俄罗斯外交官为“不受欢迎的人”是蓄意破坏双边关系的行为，波方应对正在发生的事情和可能产生的后果承担全部责任。据报道，波兰外交部向俄罗斯驻波兰大使安德烈耶夫提交了一份驱逐俄罗斯45名外交官的照会。安德烈耶夫表示，目前俄波尚未正式断交。

——俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫24日晚表示，来自15个国家的67艘船舶被困在乌克兰多个海港。俄方正在伊利乔夫斯克港东南方向建立一条人道主义通道，以便外国船只可以离开乌港口驶入公海。该人道主义通道将自本月25日起莫斯科时间每日8时至19时开放。

——乌总统办公室副主任季莫申科24日表示，截至当天，乌方通过人道主义通道疏散21.9万民众，其中包括约5.6万马里乌波尔民众。（参与记者：黄河、李东旭、李铭、吴丹妮、马哈茂德·富利）

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