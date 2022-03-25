人民网布鲁塞尔3月24日电 （记者牛瑞飞）3月24日，中国驻欧盟使团发言人就北约特别峰会声明涉华内容答记者问。全文如下：

问：3月24日，北约国家领导人在布鲁塞尔举行特别峰会并发表声明，呼吁包括中国在内的所有国家维护《联合国宪章》确定的主权和领土完整原则，维护国际秩序，不支持俄罗斯发动的“战争”或帮助俄规避相关制裁，对中国传播俄罗斯散布的虚假信息表示关切。北约秘书长斯托尔滕贝格在会后记者会上重申了上述立场。中方对此有何评论？

答：我们注意到北约及其领导人的声明及言论。有关声明和言论对中方进行无端指责和猜忌，对中方施加胁迫和压力，我们坚决反对。我们有必要提醒北约全面准确了解中方的一贯立场，中方始终主张尊重各国主权独立和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则。乌克兰危机发生以来，中方本着客观公正的态度，为劝和促谈、停火止战、防止出现大规模人道主义危机做出了积极努力，发挥了建设性作用。时间将证明，中方站在历史正确的一边。北约又做了什么？任何不带偏见的人都会得出公正的结论。

作为冷战产物和全球最大军事联盟，北约秉持旧的安全观念，持续扩张区域和领域，以“旧冷战”的手法搞阵营对抗。必须高度警惕并坚决反对“新冷战”，这不符合历史发展潮流，也违背世界人民的愿望。千万不要忘记，就在23年前的今天，北约的炸弹开始在南联盟落下，造成包括中国公民在内的数千人伤亡，数十万人流离失所。历史教训不能忘记。北约应反躬自省，彻底摒弃冷战思维，按照安全不可分割原则，通过对话谈判寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

至于指责中国传播虚假信息，这是有人煽风点火，唯恐天下不乱。假的永远真不了，基于虚假信息的论调只能更加虚假。

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