人民网里约热内卢3月24日电 （记者吴杰）3月23日，中拉教科文中心同拉丁美洲公共电视网、拉丁美洲中国研究学会这三家中国、拉美机构在线上签订战略合作协议，共同推进中国故事在拉美的传播和拉美故事在中国的传播。

签约仪式由拉丁美洲中国研究学会协调员尼科拉斯·达明博士主持，中拉教科文中心协调员郭存海博士、拉丁美洲公共电视网执行主席尼科拉斯·舍恩菲尔德博士、拉丁美洲中国研究学会主席伊格纳西奥·比亚格兰博士分别作为三家机构的代表在战略合作协议上签字。拉丁美洲公共电视网荣誉主席马卢·坎波斯博士、墨西哥代表阿方索·乌尔塔多、哥伦比亚代表娜塔娅·阿奇拉以及中拉教科文中心可持续发展项目主任崔忠洲博士和影像项目主任武亮宇博士等共同见证。

尼科拉斯·舍恩菲尔德表示，拉丁美洲电视网与中拉教科文中心推进中拉知识交流与传播，增进两地文化理解的理念与目标是一致的。中国的发展令世界瞩目，中国的发展故事给拉美国家诸多启迪。拉丁美洲电视网非常乐意同中拉教科文中心一起努力，通过视频手段生产和传播两地的文化生活，增进相互交流与理解。

伊格纳西奥·比亚格兰表示，拉丁美洲中国研究学会的汉学家对不断变化的当代中国都充满强烈的兴趣，也乐于透过新的影像手段发现日新月异的中国。

郭存海表示，面对疾速发展的中拉关系，增进相互理解的迫切性大大增强了。影像是最生动、最活跃、最直观了解彼此文化和生活的手段。这次战略合作将不仅有利于中拉文化交流，还将帮助推动中拉学术传媒融合发展。他报告了脱贫攻坚重点纪录片《脱贫大决战——我们的故事》的译制进展并期待拉丁美洲公共电视网尽早完善传播方案，以便早日落地拉美公共电视传播平台。

拉丁美洲公共电视网是一个由拉美国家公共电视台、高校和文化机构共同建立的区域性文化共同体，集传播、交流、联合生产、培训等地区公共服务于一体，致力于推动拉丁美洲与其他大洲的文化对话。

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