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总台记者专访丨政治分析人士：美国是制造乌克兰局势动荡的幕后黑手

2022年03月25日08:51 | 来源：央视新闻客户端
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关于乌克兰局势，阿富汗政治分析人士艾哈迈德·齐亚·苏丹尼在接受中央广播电视总台记者专访时表示，乌克兰的今天就像阿富汗的昨天，当地的乱局和冲突都是美国一手造成的。

政治分析人士 艾哈迈德·齐亚·苏丹尼：美国鼓动乌克兰后又抛弃他们，是美国的阴谋和干涉导致了俄乌冲突。美国总是给出许多承诺，但他们只是为了出售武器和展示力量。我们不能因为美国而破坏我们与邻国的政治、经贸和外交关系。伊斯兰国家和乌克兰等国，遇到的几乎所有问题都是美国造成的。

艾哈迈德表示，他对于乌克兰人民的遭遇感同身受。美国曾在阿富汗长期驻军，曾向阿富汗许诺过美好的未来；但随着安全形势每况愈下，阿富汗人民彻底失去了对于美国的信任。

政治分析人士 艾哈迈德·齐亚·苏丹尼：我们今天看到，2001年美国入侵阿富汗，并且在阿富汗驻军20年，他们在这里使用并出售各类武器。现在我们可以看到，20年过去了，很不幸，他们给我们的承诺没有兑现，而他们撤军回去了。

艾哈迈德指出，美国并不在乎其他国家的发展与命运，其行动只秉持“美国优先”的原则，在他国制造动荡并从中谋求一己私利。

政治分析人士 艾哈迈德·齐亚·苏丹尼：如果乌克兰人民看看阿富汗的昨天，就会像在看他们的今天。美国留给我们的是各种问题，比如糟糕的经济状况等，一切只是美国的政治游戏。

(责编：贾文婷、崔越)

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