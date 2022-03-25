人民网布鲁塞尔3月24日电 （记者张朋辉）3月24日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在联合国人权理事会第49届会议代表20余个观点相近国家作共同发言，对一些国家编造散布虚假信息、打着人权幌子对别国进行诬蔑抹黑表示关切，呼吁各方共同反对和抵制虚假信息。

共同发言表示，一些国家出于政治目的，编造散布虚假信息，打着人权幌子对别国进行诬蔑抹黑，为干涉别国内政、实施单边强制措施、推动联合国人权理事会设立国别机制制造借口。这种作法违反联合国宪章宗旨和原则，有违人权理事会工作普遍性、公正性、客观性以及建设性对话与合作原则，将误导国际人权机制工作方向，损害其信誉。少数特别机制专家违反《特别机制行为准则》，基于虚假信息开展工作，发表误导性意见。

共同发言指出，虚假信息是国际社会的共同敌人。各方应加强团结协作，共同反对和抵制虚假信息。各方在讨论人权问题时应基于事实，不应基于虚假信息，更不应通过编造虚假信息抹黑别国、干涉别国内政。有关特别机制专家应公正、客观履职，对收到的信息加强甄别，尊重会员国政府提供的权威信息，避免被别有用心的人利用。

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