人民网布鲁塞尔3月24日电 （记者郑彬）当地时间3月24日，联合国贸易和发展会议在最新一期全球经济展望报告中称，受乌克兰危机和近期各国宏观经济政策变化的影响，世界经济前景出现恶化，2022年全球经济增长预期从3.6%下调至2.6%。

“乌克兰危机将进一步加剧目前全球经济增长放缓的趋势，严重影响全球经济从疫情中复苏的步伐。”贸发会议秘书长丽贝卡·格林斯潘对此表示，“许多发展中国家一直在努力获得新的经济增长动力，但目前不得不面临战争所带来的不利影响。一种深刻的社会焦虑正在不断蔓延。”

《报告》显示，继部分发展中国家在2021年底因通胀压力而采取紧缩政策后，当前的乌克兰危机可能会迫使发达国家收紧货币政策，并在未来预算中削减开支。由此引发的全球需求减弱、国际层面政策协调不足，与疫情造成的债务水平上升等因素结合在一起，或将产生新的金融冲击波，把一些发展中国家推向债务违约、衰退和发展停滞的困境。与此同时，乌克兰危机造成能源和初级商品价格的进一步上升，增加了生产成本，并影响了家庭消费能力，而贸易中断和制裁政策则将对长期投资产生寒蝉效应，并对全球市场信心造成打击。

《报告》强调，食品和燃料价格的飙升将对发展中国家中的弱势群体产生直接影响，导致那些将收入主要用于食品的家庭出现困难。而一个资本流动不畅通、汇率不稳定和借贷成本上升的国际环境，将对发展中国家带来严重的债务支付困难和风险。当前，发达经济体的加息举措，加上全球金融市场的无序波动，对发展中经济体来说可能产生一个毁灭性的影响。由于投资者寻找避风港，商品、货币和债券市场的波动已经引发了发展中国家资本外逃以及金融风险上升的危机。数据显示，发展中国家的债券收益率自2021年9月以来一直在上升，这是金融状况收紧的一个明显信号。自乌克兰危机爆发以来，发展中国家的债券收益率平均又增加了36个基点。

《报告》警告说，发展中国家短期公共债务偿还能力是一个日益严重的问题。预计发展中国家在2022年需要3100亿美元来满足外部公共债务的偿付要求，这相当于2020年底外部公共债务未偿存量的9.2%。部分国家或将出现金融突然停滞的现象。目前，国际货币金基金组织已经对其中的一些国家制定了长期方案。

《报告》建议，面对当前困境，发达经济体应承担更多责任，通过政策调整维持全球经济复苏的势头，其中包括：为发展中国家提供更多、更优惠、更少条件的多边金融支持，提高其抵御金融和经济冲击的能力；尝试设立多边机制，以促进发展中国家在严重的金融压力期间公平和有序的进行主权债务重组；更多的使用特别提款权来补充官方储备，及时提供流动性，以避免出现严重的通货紧缩；央行之间更有效的进行货币临时互换安排，以支持发展中国家解决金融危机；针对具体行业制定相应政策，包括价格控制和补贴，以解决通货膨胀的压力。

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